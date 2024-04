World of Warcraft Cataclysm Classic erscheint Ende Mai – Darauf könnt ihr euch einstellen

Roadmap verrät, wie es weitergeht





Experience your favorite Cataclysm moments faster than ever before!



📜 Pre-Patch – April 30

🌋 Launch – May 20

🌴 Rise of the Zandalari – July 2024

🔥 Rage of the Firelands – October 2024

🌙 Hour of Twilight – January 2025



Stand in the fire: https://t.co/ERuEh0ItOr pic.twitter.com/eYfkAtq47E



— World of Warcraft (@Warcraft) April 9, 2024

Lange fragten sich die Anhänger von-Variante, wann es mit der-Erweiterung wohl weitergehen würde. Nachdem der eiskalte Lich King besiegt ist und auch das Rubinsanktum von den meisten Spielern bezwungen wurde, wartet man nun schon sehnlichst aufNachdem Entwickler Blizzard bereits vor Monaten verriet, dass esso weit sein soll und wir uns auf die Veröffentlichung Cataclysms einstellen können, haben wir nun endlich auch einen konkretenzur Hand.Jüngst kündigte man an, der bedrohlichewürde gemeinsam mit World of Warcraft Classic: Cataclysm amauf Azeroth landen. Somit bleiben uns noch rund, ehe uns Tür und Tor zu den neuen Gebieten, die Veteranen bereits aus den Tagen desvertraut sein dürften, offenstehen.Doch schon zuvor bekommen wir einenauf die Apokalypse-bringende Angriffslust des Anführers des schwarzen Drachenschwarms, denn mit dem amerscheinendensolltet ihr besser die Beine in die Hand nehmen, wenn ihr die Schatten seiner dunklen Schwingen unter euch erspäht. Todesschwinge lässt regelmäßig einen verheerenden Feueratem auf die sonst fast idyllischen Arealeund derherunterregnen – mit ebenso verheerenden Folgen für euren Charakter.Mit der vollständigen Veröffentlichung der Cataclysm-Expansion dürft ihr euch auf die eigentlichen Inhalte in Formund gleichfreuen. Dazu kommt mit derein neuer Sekundärberuf und das selbstständigewird auch in den alten Teilen Azeroths möglich. Hinzu kommt natürlich dieder ursprünglichen Hauptkontinente, die durch Todesschwinges Weltzerstörungsagenda kaum wiederzuerkennen sind und mit zahlreichenund Story-Stücken auf euch warten.Natürlich müssen ein paar alte Inhalte dabei weichen, so ist es euch mit dem Addon beispielsweise nicht länger möglich, denzu erbeuten oder einigezu vollbringen. Wollt ihr dies noch unbedingt erledigen, solltet ihr euch also besser beeilen, denn all zu viel Zeit bleibt euch nicht mehr.Auch, wie esCataclysms weitergeht, verrät Blizzard mit einer entsprechendenSo erwartet uns schon im Juli der, bevor im Oktober einer der wohl beliebtesten Raids aller Zeiten auf dem Plan steht: Es geht in die furiosen, wo ihr mit Ragnaros erneut auf einen der wohl ikonischsten Bösewichte der World of Warcraft-Geschichte trefft.Die Roadmap reicht bis in das kommende Jahr und verrät bereits jetzt, über ein halbes Jahr im Voraus, dass dieschon im Januar 2025 schlagen soll. Zur ursprünglichen Veröffentlichung Cataclysms sprangen viele Spieler dem bislang wohl erfolgreichsten MMORPG aller Zeiten ab und auch dieses Mal dürfte diein der Community nicht gerade gering ausfallen. Sollte dies auch bei euch selbst der Fall sein, findet ihr womöglich eine- oder der, die schon bald ebenfalls neue Inhalte erwartet.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Schlachtzug Naxxramas