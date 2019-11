Diablo 4: Details zu Always-on, Entwicklungsdauer und der geteilten, offenen Welt - 4Players.de

Nach der Eröffnungzeremonie wurden auf der Blizzcon weitere Feinheiten zum Online-Rollenspiel Diablo 4 erklärt. PCGamer.com hat einige der Details zur "Shared Open World" zusammengefasst, die auf dem Panel zum Spiel erläutert wurden. Offline dürfe man nicht spielen, da stets eine Internet-Verbindung benötigt wird, so Lead-Designer Joe Shely in einem Interview mit dem Magazin.Statt des klassischen Level-Designs wird es fünf aneinander angrenzende Regionen geben, inklusive Tag-und-Nacht-Zyklus sowie einem dynamischen Wettersystem.Die entsprechende Ausrüstung vorausgesetzt, könne der Spieler sich darin vermutlich relativ frei bewegen. Andere Spieler könnten diese Reise mitmachen oder Handel treiben, ähnlich wie in einem MMO: Städte dienen als "Social Hubs" für Unterhaltungen und zur Bildung von Gruppen. Es gibt PvP-Zonen, und Welt-Events lassen große Monster erscheinen, welche von der Gruppe und Fremden zusammen erledigt werden. Reittiere sind ebenfalls dabei, zumal es auch "Dismount"-Fähigkeiten geben wird.Es soll hunderte zufallsgenerierte Dungeons geben, bei denen aber noch nicht klar ist, ob es Instanzen davon geben wird. Interessierte Spieler müssen offenbar noch viel Geduld aufbringen, denn der Titel soll laut Director Luis Barrigas Ansprache nicht so bald erscheinen - und zwar nicht einmal "in Blizzard-Verhältnissen bald", so Barriga.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Blizzcon 2019