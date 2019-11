Diablo 4: Spielszenen-Videos: Barbar, Zauberin und Druide im Kampf - 4Players.de

Fünf Klassen wird es in Diablo 4 geben. Drei Klassen wurden bei der offiziellen Ankündigung des Action-Rollenspiels von Blizzard Entertainment auf der BlizzCon 2019 enthüllt: Barbar, Zauberin und Druide. Die drei Charaktere zeigen ihre Kampffertigkeiten in den folgenden Spielszenen-Videos aus der frühen Demo-Version.Der Barbar ist ein Nahkämpfer und orientiert sich mit Kriegsschreien und seismischen Schlägen, die die Erde erzittern lassen, sehr an seinen Vorgänger aus Diablo 3. Auch der charakteristische Sprung in die Mitte des Geschehens ist wieder dabei. Viele seiner Attacken fühlen sich sehr wuchtig und mächtig an, auch wenn sich das Spielgeschehen im Vergleich zu Diablo 3 etwas langsamer präsentiert. Jede Fähigkeit einer Klasse verfügt übrigens über mehrere Ränge, die z.B. durch bestimmte Bonusattribute auf den Gegenständen erhöht werden können.Die Zauberin ist eine Fernkämpferin. Neben den fast obligatorischen Blizzard/Eisregen kann sie einen Blitzspeer werfen, der von Gegner zu Gegner springt. Ein Meteor kann ebenso beschworen werden. Mit der (ultimativen) Fähigkeit "Conduit" verwandelt sich die Zauberin in eine Blitzwolke und elektrisiert ihre Gegner. Sie verfügt über Blitz-, Eis/Frost- und Feuer-Magie. Je nach Weg im Talentbaum können diese Zauber gezielt verbessern lassen. Entscheidet man sich z.B. für den Feuer-Pfad, wird der Feuer-DoT (Schaden über Zeit) verlängert und der Schaden gegen brennende Ziele erhöht. Bei der Spezialisierung auf Blitze richtet man mehr Schaden im Nahkampf an.Der Druide ist ein wilder Gestaltwandler, der zwischen den Formen eines Bären und eines Werwolfs hin- und herwechseln kann, um an der Seite der Kreaturen der Wildnis zu kämpfen. Er gebietet außerdem über Erde und Sturm und entfesselt den Zorn der Natur. Im Kampf besudelt sich der Kämpfer außerdem reichlich mit Blut. Er verfügt ebenfalls über zwei Wölfe als Begleiter, die gezielt auf einen Gegner geschickt werden können. Ansonsten fielen die Wölfe in der Demo eher durch ihre Aggressivität und ihren stetigen Angriffsdrang eher negativ auf.Außerdem haben die Entwickler bestätigt, dass es kosmetische Gegenstände geben wird, die man gegen Echtgeld kaufen kann. Genauere Angaben wurden nicht gemacht - ggf. sind Skins gemeint, da man sich bei der Charakter-Erstellung für unterschiedliche Looks der Figuren entscheiden kann. Eine freie optische Charakter-Erstellung gibt es nicht.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Blizzcon 2019