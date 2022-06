Diablo 4: Gameplay, Details und neue Klasse beim Xbox Showcase gezeigt

Der Totenbeschwörer

Wie schon bekannt orientiert man sich in Sachen Gewalt und Atmosphäre eher an



Offene Welt und soziale Systeme Viel interessanter allerdings: Auch neues Gameplay von Diablo 4 wurde gezeigt. Und es scheint so, als wäre das Action-Rollenspiel visuell auf dem genau richtigen Weg. In vier Minuten präsentieren die Entwickler zunächst einen umfangreichen Charakter-Editor, bevor es brachial zur Sache geht.Wie schon bekannt orientiert man sich in Sachen Gewalt und Atmosphäre eher an Diablo 2 - und das sieht mit fiesen Attacken und karmensinrot-wuchtigem Ergebnis richtig gut aus.



Wie schon bekannt setzt Diablo 4 auf eine echte, offene Welt. Hier soll es bis zu 150 Dungeons geben - dazu Weltbosse, die man in der geteilten Welt auch mit anderen Spielern gemeinsam angehen kann. Zudem finden sich in Sanktuario überall sogenannte Strongholds. Das sind Festungen, die von den Spielern eingenommen und von Rükczugsorten der Finsternis zu freundlich gesinnten Siedlungen gemacht werden können.







Diablo 4 wurde laut Blizzard vollständig für den gemeinsamen Kampf entworfen. Level-Unterschiede sollen kein Hindernis für das Gruppenerlebnis sein und Cross Play wird Xbox und PC im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch verbinden. Auch PvP wird in speziellen Zonen, den "verfluchten Arealen von Mephisto" möglich sein.



Endgame für immer



Für Diablo-Fans besonders wichtig: Das Endgame von Diablo 4 soll "endlose Möglichkeiten" bieten und über Jahre mit neuen Inhalten gefüttert werden. So wird es etwa "Nightmare Dungeons" geben, die erfahrenen Gruppen eine echte Herausforderung bieten soll. Außerdem gibt es mit dem Tree of Whispers ein System, das regelmäßige Weltziele und Kopfgelder erzeugt und Belohnungen ausschüttet.



Diablo 4 wird 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X | S erscheinen.





