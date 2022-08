Diablo 4: Ist eine frühe Alpha bereits insgeheim gestartet?

Alpha-Tester angeblich begeistert von Diablo 4





Another fun but minor Blizzard tidbit that I haven't seen reported anywhere yet: a bunch of people are playing an early build of Diablo IV right now thanks to a friends-and-family alpha test. Players are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzz



Keine Mikrotransaktionen gefunden – Fans weiter skeptisch

Gerüchten des Bloomberg-Reporters Jason Schreier zufolge ist unter strengem Verschluss bereits ein Alpha-Test für Diablo 4 im Umlauf. Auch über die ersten Eindrücke der Tester gibt er Auskunft.Fans des heiß ersehnten Blizzard-Titels gerieten bereits vor wenigen Wochen in Aufruhe, nachdem eine vermeintliche Beta-Version von Diablo 4 zur Auswahl im Battle.net-Launcher stand. Diese wurde allerdings wenig später von Blizzard als interner Test deklariert.Laut Schreier, der die Information ganz beiläufig über Twitter teilte, handele es sich bei dem Alpha-Test um eine frühe Version, die lediglich für Blizzards Familienangehörige und enge Freunde zur Verfügung steht. Dies ist beim Entwickler nichts besonders, verfährt man so doch bereits seit einigen Jahren mit Titeln wie World of Warcraft , ehe es in die Beta-Phase geht.So spielt Schreier zufolge aktuell nur eine "Handvoll Leute" einen Early Build von Diablo 4, diese sei jedoch positiv vom Spiel angetan. Zwar stünden die Alpha-Tester unter strengen Geheimhaltungsvereinbarungen, dennoch höre er überwiegend positive Stimmen, verkündet er im Zuge dessen in seinem Twitter-Post.In den Kommentaren unter dem Post tummeln sich derweil aufgeregte Fans, die darüber diskutieren, wie Blizzard mit den Mikrotransaktionen in Diablo 4 verfahren wird. Schreier zufolge sind aktuell keine Ingame-Käufe möglich, jedoch weist er explizit darauf hin, dass Blizzard sich ohnehin dabei auf kosmetische Gegenstände beschränken möchte. Vor allem die starke Kritik an Diablo Immortal und seinem Pay-to-Win-Prinzip dürfte den Entwicklern ohnehin erst einmal genügt haben.Wann Diablo 4 im Zuge einer offiziellen Alpha- oder Beta-Phase endlich in unsere Höllen-hassenden Hände gerät, bleibt derzeit nur abzuwarten. Eine offizielle Support-Seite von Blizzard macht allerdings Hoffnung auf einen baldigen Start der Tests, immerhin bezieht man sich darin schon einmal auf die Anmeldung zu diesen. Seit dem letzten Xbox Showcase sind zumindest konkrete Informationen zur Dauer der Kampagne und dem Level-Cap von Diablo 4 bekannt Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer