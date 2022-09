Diablo 4: Ausgiebiges Videomaterial leakt Gameplay, Ingame-Shop, Skilltree & Co.

Diablo 4: Leak zeigt Barbaren-Gameplay und den Ingame-Shop

Ein neues Leak zu Diablo 4 zeigt uns in Form zweier Videos fast eine dreiviertel Stunde lang frisches Material zum heißersehnten Titel aus dem Hause Blizzard Entertainment.Natürlich sind derartige Informationen wie immer mit besonderer Vorsicht zu genießen, denn eine offizielle Bestätigung für die Echtheit der vorab veröffentlichten Aufnahmen gibt es nicht. Dennoch handelt es sich um die bisher ausführlichsten angeblichen Infos, welche wir zu Diablo 4 bislang zu sehen bekamen.Das Leak, welches in Form eines rund fünfminütigen sowie eines etwa 38-minütigen Videos seinen Weg in das Internet fand, zeigt vor allem, wie sich die Barbarenklasse in Diablo 4 spielen lassen soll. Wir folgen dem Spieler, wir er eine Handvoll Quests erledigt und sich dabei den mächtigen Klassenfähigkeiten des Barbaren sowie seines Skilltrees bedient. Dass die Umgebung dabei einen nicht ganz vollständigen Eindruck erweckt, ist vermutlich dem geschuldet, dass es sich bei dem Footage um Material aus einer frühen Entwicklungsversion handelt.Darüber hinaus gibt es einen Eindruck des Ingame-Shops von Diablo 4 zu erspähen. Wir bekommen einen Blick auf diverse kosmetische Items, die wir im späteren Spiel mit Echtgeldtransaktionen erwerben können. Verschiedene Sets, Waffen und Rüstungen stehen uns dabei in Form von Skins zur Auswahl. Darüber hinaus können wir unserem Reittier einen individuellen Look vepassen. Die kosmetischen Gegenstände funktionieren dabei ähnlich wie das bereits bekannte Transmog-System aus dem dritten Teil, sie werden also nicht wirklich angelegt.Der Preis für ein solches Skin-Set beträgt hier 2.5000 Palladium, welches wir für echtes Geld erwerben können. Wie viel wir dafür umgerechnet bezahlen müssen, ist allerdings unklar. Denkbar wäre eine einfache Umrechnung, wie es in anderen Blizzard-Spielen bereits der Fall ist. Somit käme man auf einen Wert von etwa 25 Euro, den uns die kosmetischen Gegenstände kosten könnten.Bereits in der Vergangenheit bekamen wir mit dem geleakten Material aus der Alpha-Phase von Diablo 4 einige Einblicke, was uns mit dem vierten Teil der Reihe erwarten könnte. Warum derartige Vorabveröffentlichungen nicht immer etwas Gutes zu heißen haben, erklären wir anhand des brandaktuellen Beispiels des gewaltigen GTA 6-Leaks, das "keinem Spieler hilft" Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer