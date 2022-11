Diablo 4: Release angeblich für April 2023 geplant, aber Blizzard widerspricht

Diablo 4: Release im April, Vorbestellungen ab Dezember

Blizzard-Chef widerspricht indirekt

Die Entwicklung von Diablo 4 ist seit einiger Zeit in der Beta angekommen , aber von einem Releasetermin gibt es noch keine Spur. Das könnte sich möglicherweise schon bald ändern.Gleich zwei voneinander unabhängige Quellen berichten, dass Diablo 4 voraussichtlich im April 2023 erscheinen soll. Ein genauer Termin soll wohl noch nicht feststehen, aber der Monat sei anvisiert. Die offizielle Bekanntgabe des Releasetermins soll in wenigen Wochen stattfinden.Der Ursprung des Gerüchts stammt von YouTube-Kanal Xbox Era. In der Podcast-Ausgabe vom 5. November heißt es von Moderator Shpeshal_Nick, dass er davon gehört habe, dass Diablo 4 im April 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen soll.Kurz darauf berichtete auch Windows Central von diesem Termin unter Berufung auf eigene Quellen. Die englischsprachige Webseite führt zudem aus, dass der Releasetermin während der The Game Awards am 8. Dezember enthüllt werden soll. Kurz darauf würde auch die Vorbestellerphase auf allen Plattformen beginnen.Diablo 4 soll in mehreren digitalen Versionen und in einer physischen Collector's Edition erscheinen. Bezüglich der Inhalte gibt es noch keine Informationen, aber laut Windows Central sollen Vorbesteller Zugang zur offenen Beta erhalten. Die findet angeblich im Februar 2023 statt.Darüber hinaus plane Blizzard bereits den Live-Service-Aspekt von Diablo 4. Die erste Saison, so berichtet Windows Central weiter, soll allerdings erst im 3. Quartal 2023 starten.Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten gibt es bislang nicht. Mike Ybarra, seines Zeichen Präsident von Blizzard, äußerte sich jedoch indirekt auf Twitter dazu. Kurz nachdem die Berichte über den Releasezeitraum von Diablo 4 die Runde machten, schrieb er auf der Social Media-Plattform, dass man nicht alles glauben sollte, was man so liest.Dies lässt zumindest Zweifel an den Berichten aufkommen, ob diese tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Allzu lange muss man sich vermutlich aber nicht mehr gedulden, schließlich soll Diablo 4 nach letzten offiziellen Angaben in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer