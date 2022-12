Diablo 4: Releasetermin offenbar geleakt - dank Xbox-Store

Diablo 4: Offizielle Ankündigung in greifbarer Nähe





Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw



— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 7, 2022

Offene Beta für Frühjahr 2023 geplant

Wann erscheint Diablo 4? Eine Frage, die sich viele Spieler stellen und auf die es jetzt möglicherweise eine Antwort gibt – dank eines Leaks im Xbox Store, bei dem der Releasetermin bereits hinterlegt ist.Dies geht zumindest aus einem Twitter-Beitrag des Nutzers ALumia_Italia hevor, der stets einen genauen Blick auf die öffentlich einsehbaren und versteckten Inhalte des Xbox- und Microsoft-Stores hat. Sollten seine Angaben stimmen, dann erscheint Diablo 4 am 5. Juni 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Je nach Zeitzone ist dann möglicherweise bereits der 6. Juni angebrochen.Weiter führt Alumia_Italie aus, dass die Dateigröße bei 80 GB liegt, wodurch Diablo 4 durchaus als Schwergewicht bezeichnet werden kann. Offiziell bestätigt sind all diese Angaben natürlich noch nicht, denn bislang hält sich Blizzard noch mit einer Ankündigung des Releasetermins zurück.Gerüchten zufolge soll der Releasetermin aber noch im Dezember enthüllt werden – genauer gesagt sogar bereits in diesen Tagen. Angeblich wird es während der Game Awards 2022, die in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag stattfinden , einen neuen Trailer mitsamt des Releasetermins geben. Zudem soll damit die Vorbesteller-Phase des Action-Rollenspiels eingeläutet werden.Früheren Gerüchten, dass Diablo 4 im April 2023 erscheinen soll , hat Blizzard übrigens damals indirekt widersprochen. Zum aktuellen Gerücht gibt es jedoch bisher keine Stellungnahme seitens der Verantwortlichen.Ein Release im Juni 2023 erscheint derweil recht plausibel. Zuletzt ließ Blizzard bereits einige ausgewählte Spieler die geschlossene Beta auf Herz und Nieren testen, wobei dabei auch einige Gameplay-Videos gegen des Entwicklers Willen das Licht der Welt erblickt haben Eine offene Beta, an der alle Spieler teilnehmen können, soll nach aktuellen Stand im Frühjahr 2023 starten . Einen genauen Termin gibt es diesbezüglich noch nicht, aber auch dieser soll in absehbarer Zeit verkündet werden.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer