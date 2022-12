Diablo 4: Geheimnisvolle Ankündigung für heute 18 Uhr geplant

Diablo 4: Noch heute soll Lillith beschworen werden





Her presence grows near. 🌹



Like this post to be notified of how you can contribute to Her summoning. #LilithIsComing pic.twitter.com/1mnVeafYp4



— Diablo (@Diablo) December 7, 2022

"Her Presence grows near"

Noch vor den diesjährigen Game Awards, die in der heutigen Nacht verliehen werden, soll es zu Diablo 4 eine offizielle Ankündigung geben. Dies offenbart der Twitter-Account des Blizzard-Titels.Zwar geht man derweil davon aus, dass uns der tatsächliche Release-Termin von Diablo 4 erst auf dem mit Spannung erwarteten Event verraten wird, etwas anderes scheinen die Entwickler jedoch noch zusätzlich in der Hinterhand zu haben.Lillith kommt - mit dem dazugehörigen Hashtag #LillithIsComing teasert Blizzard die Beschwörung der höllischen Antagonistin aus Diablo 4 seit einigen Tagen bereits an. Nun scheint es ernst zu werden und um 18 Uhr sollen wir dabei helfen, die Beschwörung von Mephistos Tochter schlussendlich zu vollziehen.Nachdem zuvor im Zuge der PR-Kampagne bereits Dwayne "The Rock" Johnson, NBA-Star Lebron James oder auch Sängerin Mariah Carey im Fokus der Teufelsbrut stand, erfahren wir somit noch heute, was es mit der geheimnisvollen Aktion überhaupt auf sich hat.Dass das heißersehnte Hack'n'Slay immer näher zu rücken scheint, suggerieren nicht nur die kryptischen Tweets der Spieleschmiede. In der jüngeren Vergangenheit fanden immer mehr geleakte Inhalte ihren Weg in das Internet, so zum Beispiel auch, auf wann sich der Release-Termin von Diablo 4 im kommenden Jahr belaufen soll. Darüber hinaus gaben die Entwickler jüngst einen Einblick in eine Designänderung des vierten Teils von Diablo, die für Verwirrung sorgen könnte . Und schon vor einigen Wochen stellte ausgiebiges Videomaterial reichlich Gameplay, den Ingame-Shop sowie Skillbäume zur Schau. Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer