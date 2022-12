Diablo 4: NPC-Begleiter gibt es vorerst nur in der Kampagne

Diablo 4: NPC-Begleiter sind nur temporär

Begleiter als Post-Launch-Inhalt

In Diablo 4 müsst ihr nicht alleine kämpfen, auch wenn ihr solo spielt. Wie schon in den Vorgängern könnt ihr auch im neusten Serienteil Begleiter an eure Seite holen, allerdings gibt es zum Release ein paar Einschränkungen.Dies erklärt Lead Class Designer Adam Z. Jackson in einem Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von PCGamesN . Demnach wird es zwar auch in Diablo 4 NPC-Begleiter geben, aber die stehen nur in der Kampagne zur Verfügung. Und selbst dort sind sie nicht dauerhaft an eurer Seite zu finden.Während ihr in Diablo 2 noch regelmäßig im Lager verschiedene Söldner anheuern konntet, tauschte Blizzard in Diablo 3 das System mit drei permanenten Charakteren aus. Im nunmehr vierten Serienableger gibt es beide Systeme nicht mehr, stattdessen wird alles limitierter.So werdet ihr im Laufe der Kampagne von Diablo 4 immer mal wieder auf Charaktere treffen, die sich euren Abenteuern für kurze Zeit anschließen werden. Zusammen mit ihnen werdet ihr nach und nach der Antagonistin Lilith auf die Spuren kommen, aber von dauerhafter Natur ist die Präsenz der NPC-Begleiter nicht.Das wird zumindest der Stand zum Release sein. Über die Zukunft heißt es von Jackson, dass man "über Diablo 2-ähnliche Begleiter noch nichts zu verkünden" habe. Es könnte sein, dass sich das irgendwann ändert, aber er möchte kein Versprechen abgeben. Laut PCGamesN schaltete sich bei dieser Antwort noch ein weiterer Blizzard-Mitarbeiter ein, dessen Reaktion "verdächtig" gewesen sein soll.Die Kommentare im Interview deuten darauf hin, dass Blizzard ein umfangreicheres Begleiter-System als einen der Inhalte ansieht, die irgendwann nach dem Release von Diablo 4 eingefügt werden. Immerhin setzt das Action-Rollenspiel dieses Mal von Anfang an auf ein saisonales Modell, bei dem es in regelmäßigen Abständen sowohl einen Battle Pass als auch neue spielerische Inhalte geben soll Gut vorstellbar, dass ein Begleiter-System im Rahmen einer solchen Saison implementiert wird. Bestätigt ist das aber seitens Blizzard bisher nicht. Bis zum Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023 wird sowieso der Fokus erst einmal auf dem Hauptspiel liegen. Die erste Saison des Action-Rollenspiels soll erst einige Wochen später folgen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer