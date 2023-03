Diablo 4: Alle Infos zur Beta mit Preload, Terminen, Inhalt & Belohnungen

Preload für Vorbesteller: Ab Mittwoch, dem 15. März um 17:00 Uhr

Ab Mittwoch, dem 15. März um 17:00 Uhr Preload für Open Beta: Ab Mittwoch, den 22. März um 17:00 Uhr

Die Systemanforderungen im Überblick:

Geeignet für: 1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen

1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 2500K oder AMD FX-8100

Intel Core i5 2500K oder AMD FX-8100 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 45 GB SSD

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen

1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 4670K oder AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5 4670K oder AMD Ryzen 3 1300X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370

Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370 Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 45 GB SSD

Was ist in der Open Beta von Diablo 4 spielbar?

Welche Klassen sind spielbar?

Weltenboss: Ab wann ist dieser verfügbar?

Vorbesteller: 18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, sowie am 19. März um 6:00 Uhr und 8:00 Uhr

18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, sowie am 19. März um 6:00 Uhr und 8:00 Uhr Open Beta: 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, sowie am 26. März um 7:00 Uhr und 9:00 Uhr

Welche Belohungen gibt es?

Titel: Erster Erschlagener – Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einem Charakter die Stadt Kyovashad erreicht

– Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einem Charakter die Stadt Kyovashad erreicht Titel: Früher Erkunder – Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einem Charakter Stufe 20 erreicht

– Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einem Charakter Stufe 20 erreicht Kosmetisches Item: Beta-Wolfsbündel – Wird freigeschaltet, wenn ihr mit einem Charakter die Stufe 20 erreicht





The #DiabloIV Developer Update Livestream covered what’s coming in Beta, including three unique rewards.



🔥Beta Wolf Pack Cosmetic: Reach Level 20

🔥Early Voyager Title: Reach Level 20

🔥Initial Casualty Title: Reach Kyovashad



More details: https://t.co/sTAMpv247L pic.twitter.com/18YsqT2or4



— Diablo (@Diablo) February 28, 2023

Wird der Fortschritt der Beta gespeichert?

Item-Shop und Battle Pass