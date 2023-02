Diablo 4: Beta spielen und Belohnung abstauben

Diablo 4: Erreicht ihr in der Beta Level 20, winkt ein Geschenk zum Release





I can’t wait to show you what you get in the launched game if you hit level 20 in the Beta. Hope to see you in Sanctuary! https://t.co/jr1N7E8gDP



— Rod Fergusson (@RodFergusson) February 18, 2023

In wenigen Wochen ist es soweit und der erste Testlauf von Diablo 4 beginnt: Vorbesteller können ab dem 17. März in die Beta von Blizzard eintauchen, während sie ihre Pforten für alle noch Unschlüssigen am 24. März öffnet. In der Beta soll es möglich sein, euren Charakter bis zur Stufe 25 voranzutreiben. Danach ist erstmal wieder Schluss.Doch nicht nur, um einen ersten Eindruck von Diablo 4 zu gewinnen, soll sich die Beta lohnen. Wie Rod Fergusson, seines Zeichens leitender Entwickler des Franchises, nun über Twitter bekanntgab, bekommen Spieler, die es in der Beta-Phase bis mindestens Level 20 schaffen, eine exklusive Belohnung, wenn der Titel am 6. Juni diesen Jahres seinen offiziellen Release feiert. Was hinter dieser steckt, verriet er uns allerdings nicht.So erhofft man sich wohl, eine ganze Reihe zusätzlicher Tester für den heißersehnten Höllenritt zu gewinnen, die für die Entwickler wichtiges Feedback teilen sollen. Außerdem unterzieht man den Servern von Diablo 4 so einem ersten Belastungstest, der schon einmal einen Ausblick darauf geben könnte, wie stark der Andrang zum richtigen Release denn sein könnte.Während die Community von Diablo 4 auf Reddit und in den sozialen Netzwerken weiter darüber spekuliert, ob sich hinter der Beta-Belohnung nun ein kosmetischer Gegenstand oder vielleicht auch nur ein Titel oder ein bestimmtes Banner verbirgt, weiß man zumindest bereits, wie die Testphase ablaufen wird.