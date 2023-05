Diablo 4: Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Diablo 4: Das sind die Systemanforderungen

Geeignet für: 1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und hohe Einstellungen

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 4K, 60 FPS und Ultra-Einstellungen

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3080 oder eine RTX 40xx für Support von DLSS 3

90 GB SSD DirectX: Version 12

Weitere Infos zu Diablo 4

Der Release vonsteht vor der Tür und für PC-Spieler stellt sich dabei eine entscheidende Frage: Wie fallen die Systemanforderungen aus? Dabei können wir beruhigen, denn einen High-End-Rechner benötigt ihr nicht unbedingt.Denn wie für ein Spiel aus dem Hause Blizzard üblich fallen die Systemanforderungen nicht allzu hoch aus. Schließlich haben die Entwickler zumindest auf dem Blatt Papier sehr an der Optimierung gearbeitet und auch das Feedback aus den insgesamt drei Beta-Wochenenden beherzigt. Mittlerweile stehen deshalb die finalen Anforderungen von Diablo 4 fest und ihr könnt schauen, ob das Action-Rollenspiel am Ende bei euch flüssig läuft oder ihr zuvor noch einen Besuch beim Hardware-Händler eures Vertrauens benötigt.In einem Blogeintrag hat Blizzard die finalen Systemanforderungen vorgestellt, die insgesamt vier verschiedene Szenarien abdecken. Auf den niedrigen Einstellungen kommen selbst Spieler in den Genuss von Diablo 4, derne Hardware schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wer hingegen die bestmögliche Optik in 4K genießen möchte, der darf sich in Richtung High-End orientieren.Raytracing wird Diablo 4 übrigens noch nicht beim Release unterstützen. Die Entwickler arbeiten jedoch laut eigenen Aussagen daran, das Grafikfeature später nachzuliefern. Einen Termin gibt es allerdings nicht. Ganz anders sieht es beiFalls euer PC noch nicht ganz den Anforderungen entspricht, habt ihr aktuell noch ein bisschen Zeit, um aufzurüsten. Diablo 4 erscheint schließlich erst amsowohl für den, als auch für dieund. Käufer der teureren Digital Deluxe- oder Ultimate Edition dürfen übrigens schon am 2. Juni loslegen. Um welche Uhrzeit der Release genau stattfindet undZum Release wird Blizzards Action-Rollenspiel-Schwergewicht übrigens Miktrotransaktionen bieten und ab Juli außerdem auf ein Season-Modell setzen. Alle, haben wir euch für in einer separaten Meldung zusammengefasst.