Diablo 4: Die Systemanforderungen für den PC in der Übersicht

Diablo 4: Das sind die Systemanforderungen

Geeignet für: 1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen

8 GB Speicherplatz: 45 GB SSD

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen

8 GB Speicherplatz: 45 GB SSD

Belohnung für Beta-Spieler

Titel: Erster Erschlagener – Erhaltet ihr, wenn ihr mit einem Charakter Kyovashad erreicht

Dievonrückt immer näher, weshalb Blizzard jetzt im Rahmen eines Livestreams weitere Details enthüllt hat. Besonders wichtig für PC-Spieler sind dieDie fallen wie für ein Spiel aus dem Hause Blizzard üblich nicht allzu hoch aus. Dabei handelt es sich jedoch vorerst nur um die Anforderungen für die Beta, denn noch stecken die Entwickler tief in den Optimierungsarbeiten. Nichtsdestotrotz könnt ihr bereits anhand der Beta schauen, ob Diablo 4 bei euch flüssig laufen wird oder ihr vor dem Release noch einen Besuch beim Hardware-Laden eures Vertrauens benötigt.Blizzard hat während eines Developer-Livestreams die zweigeteilten Systemanforderungen vorgestellt, die sich jedoch nur an Spieler richten, die in einer 1080p-Auflösung spielen. Welche Hardware für höhere Auflösungen und Bildwiederholraten benötigt wird, steht bislang nicht fest.Raytracing wird Diablo 4 übrigens weder zur Beta noch beim Release unterstützen. Die Entwickler arbeiten jedoch laut eigenen Aussagen daran, das Grafikfeature später nachzuliefern. Einen Termin gibt es allerdings nicht.Um euch selbst einen Eindruck von der Grafik und dem Spiel zu machen, müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Die Open Beta zu Diablo 4 beginnt für Vorbesteller am 17. März und läuft bis zum 20. März, während alle anderen Spieler eine Woche später vom 24. bis zum 27. März loslegen dürfen.Dabei könnt ihr auch eine Belohnung freischalten, wie Blizzard vor kurzem schon andeutete . Im Livestream verriet man nun, was genau ihr erhaltet, wenn ihr einen längeren Blick riskiert. Insgesamt geht es sogar um drei Belohungen:Alle drei Belohnungen könnt ihr anschließend in der Vollversion nutzen, sobald diese erscheint. Bis dahin dauert es aber noch ein wenig, denn Diablo 4 sollfürerscheinen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer