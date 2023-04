Diablo 4: Die finalen Systemanforderungen in der Übersicht *Update*

Diablo 4: Das sind die Systemanforderungen

Geeignet für: 1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen

1080p bei 720p Renderauflösung, 30 FPS und niedrigen Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 2500K oder AMD FX-8350

Intel Core i5 2500K oder AMD FX-8350 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Speicherplatz: 90 GB SSD

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen

1080p, 60 FPS und mittlere Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5 4670K oder AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5 4670K oder AMD Ryzen 3 1300X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 90 GB SSD

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 1080p, 60 FPS und hohe Einstellungen

1080p, 60 FPS und hohe Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 90 GB SSD

90 GB SSD DirectX: Version 12

Geeignet für: 4K, 60 FPS und Ultra-Einstellungen

4K, 60 FPS und Ultra-Einstellungen Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3080 oder eine RTX 40xx für Support von DLSS 3

Nvidia GeForce RTX 3080 oder eine RTX 40xx für Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB

32 GB Speicherplatz: 90 GB SSD

90 GB SSD DirectX: Version 12

Letzte Beta im Mai

Der Releaes vonrückt immer näher, weshalb Blizzard nach und nach die letzten finalen Details enthüllt. Besonders wichtig für PC-Spieler sind dieDie fallen wie für ein Spiel aus dem Hause Blizzard üblich nicht allzu hoch aus. Nach der offenen Beta hat Blizzard in den letzten Wochen an diesen noch etwas gefeilt und präsentiert nun die finalen Systemanforderungen, die bereitszum Tragen kommen. Somit habt ihr noch einmal vor dem Release die Chance zu testen, ob Diablo 4 bei euch flüssig läuft oder ihr noch einen Besuch beim Hardware-Händler eures Vertrauens benötigt.In einem Blogeintrag hat Blizzard die finalen Systemanforderungen vorgestellt, die insgesamt vier verschiedene Szenarien abdecken. Auf den niedrigen Einstellungen kommen selbst Spieler in den Genuss von Diablo 4, derne Hardware schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wer hingegen die bestmögliche Optik in 4K genießen möchte, der darf sich in Richtung High-End orientieren.Raytracing wird Diablo 4 übrigens noch nicht beim Release unterstützen. Die Entwickler arbeiten jedoch laut eigenen Aussagen daran, das Grafikfeature später nachzuliefern. Einen Termin gibt es allerdings nicht.Falls ihr bei der letzten Beta von Diablo 4 keine Chance hattet, an dieser teilzunehmen, bekommt ihr bald eine letzte Möglichkeit. Vom 12. bis zum 14. Mai veranstaltet Blizzard noch. Dort sollen vorrangig zwar die Server einem Stresstest unterzogen werden, aber ihr erhaltet auch die Möglichkeit, das Action-Rollenspiel vorab auszuprobieren.Dabei könnt ihr auch einige Belohnungen freischalten, darunter ein niedliches Wolfsbündel und einen kosmetischen Gegenstand für euer Reittier in der Vollversion. Bis zum Release dauert es dann nur noch wenige Wochen, denn Diablo 4 erscheint amfür– dieverraten wir euch in einer separaten Meldung.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer