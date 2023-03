Diablo 4: Kommt es in den Game Pass? Das sagt Blizzard dazu

Diablo 4 im Game Pass: Nein, aber...





It's awesome seeing the excitement around the Diablo IV Beta, and our Wolf Pack puppy! We’ve been getting some questions about D4 on Game Pass and I want to let you know we have no plans for that. See you in Sanctuary during the Beta Early Access weekend starting on March 17!



— Rod Fergusson (@RodFergusson) March 13, 2023

Diablo 4: Die Beta steht bevor

Gerüchte, dasszum Release imerhältlich sein wird, gab es in den letzten Monaten so einige. Auf Twitter stellt nun Rod Fergusson von Blizzard klar, wie es genau darum steht.Seine Antwort ist ziemlich eindeutig: Nein, Diablo 4 wird nicht im Game Pass landen. Zumindest habe man derzeit keine Pläne dafür. Allerdings sollten die Aussagen Fergussons nicht als endgültig betrachtet werden, denn in Zukunft könnte sich das noch ändern.Gemäß Fergussons Twitter-Beitrag hat Blizzard derzeit nicht vor, Diablo 4 im Abo-Dienst von Microsoft anzubieten. Man freut sich dennoch über das Interesse der Fans und im selben Atemzug verweist er auf die am kommenden Wochenende startende Beta des Action-Rollenspiels.Dennoch heißt Fergussons Nachricht nicht, dass Diablo 4 nie im Game Pass landen wird. Der Grund dafür ist 69 Milliarden US-Dollar schwer: Die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft ist noch nicht besiegelt. Aktuell muss der Xbox-Hersteller an allen Fronten kämpfen, um den Deal durchzubringen undSollte die Übernahme jedoch klappen, dann dürfte Diablo 4 mitsamt zahlreichen anderen Spielen von Activision-Blizzard über kurz oder lang den Weg in den Game Pass finden.. Aktuell ist aber Activision-Blizzard noch nicht Teil der Xbox-Familie und somit sind diese Pläne bisher nicht umsetzbar.Somit bleibt es vorerst dabei: Wenn Diablo 4 amerscheint, dann nur als Bezahlspiel und zwar– zumindest in der Standard-Version. Wer hingegen etwas mehr Geld investiert,Zudem kann das Action-Rollenspiel in den nächsten Tagen erstmals ausprobiert werden. An kommenden Wochenende, welches jedoch vorerst nur für Vorbesteller zugänglich ist. Erst eine Woche später dürfen auch alle Nicht-Vorbesteller einen Blick auf das neue Spiel von Blizzard werfen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer