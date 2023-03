Diablo 4: Unterstützt zum Release Nvidias DLSS 3, aber kein Raytracing

Diablo 4: DLSS in der Beta und zum Release

Nicht mehr lange, dann startet die erste Beta zu. Entwickler Blizzard und Grafikchip-Hersteller Nvidia blicken jedoch schon auf den Release und kündigen an, dass das Action-Rollenspielvollumfänglich unterstützen wird.Vollumfänglich meint dabei, dass vom ersten Tag an DLSS 3 unterstützt wird. Die jüngste Version von Nvidias Upscaling-Technologie ist Besitzern einer Nvidia RTX 4000-er Grafikkarte vorenthalten und bietet unter anderem eine verbesserte Performance und das Feature der Frame Generation.Die Unterstützung von DLSS 3 gilt aber nur für die Releaseversion von Diablo 4. Für die bevorstehende Beta wird das Action-Rollenspiel lediglich DLSS in der zweiten Generation bereitstellen. Die kann dann von allen halbwegs aktuellen RTX-Grafikkarten genutzt werden, beginnend bei der 2060-er Generation. Darüber hinaus wird Diablo 4 außerdem Nvidia Reflex unterstützen, um die Latenz zu verringern.Was hingegen weder in der Beta noch zum Release von Diablo 4 verfügbar sein wird, ist Raytracing. Das moderne Grafikfeature wird laut Blizzard erst mit einem Update nach der Veröffentlichung ins Spiel implementiert. Eine genaue Zeitangabe gibt es jedoch nicht.Ob ihr DLSS zur Performancesteigerung benötigt oder euer Rechner auch so bereits stark genug, könnt ihr übrigens bereits. Die fallen wie für Blizzard typisch nicht allzu hoch aus, weshalb selbst etwas in die Jahre gekommene Hardware bereits ausreicht.Noch mehr Infos zum bevorstehenden Test findet ihr übrigens. Unter anderem informieren wir euch über die verschiedenen Starttermine, welche Klassen zur Auswahl stehen und vieles mehr.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer