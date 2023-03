Diablo 4: Blizzard warnt vor langen Warteschlangen in der Open Beta

Diablo 4: Open Beta-Spieler sollen sich auf "lange Wartezeiten" einstellen

"Brauchen Warteschlangen, um unsere Dienste richtig zu testen"

Vermutlich wundert es die wenigsten, aber wer an diesem Wochenende in dievoneintauchen möchte, der muss sich darauf einstellen, viel Zeit in der Warteschlange zu verbringen.Darauf stellt Blizzard begeisterte Beta-Abenteurer schon jetzt ein. Demzufolge dürfen wir uns auf "lange Wartezeiten" einstellen, die besonders zum Start auftreten dürften."Wenn wir diesen Freitag die Tore wieder für absolut jeden öffnen, erwarten wir eine Menge Leute", erklärt Community Manager Adam Fletcher im Zuge eines kurzen Updates am Donnerstag. "Es wird lange Wartezeiten geben, besonders am Freitag, wenn wir zum ersten Mal starten, und während der regionalen Spitzenzeiten", führt er weiter aus. Bereits die geschlossene Beta von Diablo 4, die am letzten Wochenende stattfand, war gut besucht. Dass dies umso mehr auf die Open Beta zutreffen dürfte, ist anzunehmen.Denn am letzten Wochenende durften lediglich all jene teilnehmen, die die mit Spannung erwartete Rollenspielfortsetzung bereits vorbestellt hatten, oder eine Einladung seitens Blizzard spendiert bekamen. Der erste Testlauf gab den Entwicklern eine grobe Vorstellung davon, wie stark ihre Kapazitäten mit dem bevorstehenden Beta-Wochenende ausgereizt werden dürften. Denn bereits beim ersten Mal waren vielen Spieler von langen Warteschlangen und Spielabbrüchen betroffen.Blizzard wird sowohl Server als auch Systeme absichtlich einem hohen Stresslevel aussetzen, um sicherzustellen, dass man für den offiziellen Release von Diablo 4 am 6. Juni diesen Jahres auch ja mit allen Wassern gewaschen ist. Mit Diablo 3, das bereits 2012 erschien, schoss man in dieser Hinsicht nämlich einen Bock. Der Start des Spiels verlief schlecht und bis heute hallt der Ruf des misslungenen Releases des dritten Teils aufgrund technischer Schwierigkeiten nach.Dass die langen Warteschlangen unumgänglich sind, erklärt Fletcher ebenfalls. "Wir wissen zwar, dass es frustrierend sein kann, aber wir brauchen Warteschlangen, um unsere Dienste richtig zu testen und wir konzipieren es so, dass wir sie eine gewisse Zeit lang haben", verrät er.Darüber hinaus seien auch Server-Downs wahrscheinlich, wie Fletcher schreibt. Spieler könnten davon ausgehen, dass Blizzard die Server der Diablo 4 Open Beta vorübergehend offline nimmt, um "Infrastrukturanpassungen oder -korrekturen vorzunehmen", heißt es.Wer trotz all dem nicht davor zurückschreckt, am Wochenende einen Fuß in die Welt von Sanktuario zu setzen, dem empfehlen wir einen Blick auf unsere Info-Zusammenfassung, die, noch einmal aufschlüsselt. Apropos: An diesem Beta-Wochenende habt ihr die letzte Chance,Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer