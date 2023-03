Diablo 4: Im Hardcore-Modus: Spieler besiegt Weltboss Ashava alleine

Diablo 4: Weltboss Ashava hat gegen wudijos Jäger keine Chance

Weltrekord: Vidjereii braucht für Ashava nicht einmal 3 Minuten

Es sieht ganz so aus, als hätte der schwierige World Boss Ashava seinen Meister gefunden: Ein Spieler hat es in derOpen Beta vollbracht, ihn im Alleingang zu bezwingen - und das im Hardcore-Modus.Doch damit nicht genug: Während sich ganze Gruppen an Ashava die Zähne ausbissen, fiel er dem ambitionierten Streamer "" sogar gleich zwei mal zum Opfer. Doch wie kann das sein?Obwohl Ashava als wohl größte Herausforderung, die Diablo 4 für begeisterte Beta-Spieler bereithielt, gelten dürfte, war Weltbossjäger wudijo kein Kraut gewachsen. In einem YouTube-Video mit dem Titel "Solo'd Ashava World Boss, on Hardcore, Twice ¯_(ツ)_/¯", das über 14 Minuten lang ist, hat er den epischen Akt festgehalten:Ohne die Leistung schmälern zu wollen, bleibt zu erwähnen, dass wudijo etwas unter die Arme gegriffen wurde, denn bei beiden Pulls sieht man einen Necromancer, wie er minimalen Damage verursacht. Dennoch: Den Großteil des Kampfes bestritt der Streamer solo - eine erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Ashava auch in der Beta von Diablo 4 ursprünglich für zwölf Spieler auf maximaler Stufe ausgelegt war.Aber wie hat wudijo das geschafft? Die Antwort liegt neben den offensichtlichen Faktoren wie zum Beispiel eine Menge Geduld und der hervorragenden Kenntnis über die Fähigkeiten und Bewegungsmuster des Bosses in der Kombination aus der Klasse, für die er sich entschied und den Gegenständen, denen er sich dabei bemächtigte. Es ist nämlich eine ganze Portion Schaden nötig, um den mächtigen Lebensbalken des Weltbosses im Alleingang sinken zu lassen.Dank hohen Dropraten auf die legendären Gegenstände in der Betaphase von Diablo 4 wart ihr allerdings in der Lage, eurem Charakter einmal die Vollausstattung zu spendieren, wenn ihr nur lange genug gegrindet habt. Wie im Video gut zu erkennen ist, trägt wujidos Jäger ein volles Set aus orange-funkelnden Legendaries. Bei den Fähigkeiten setzte er auf die folgenden:In dem wahnwitzigen Unterfangen sahen sich am Wochenende allem Anschein nach noch mehr Spieler. So zum Beispiel auch YouTuber Vidjereii, der für Ashava im Hardcore-Modus ganz allein nicht einmal drei Minuten brauchte. Damit dürfte er den (inoffiziellen) Weltrekord halten, den er mit einem YouTube-Video festgehalten hat:Auch Vidjereii entschied sich in der Diablo 4 Beta dazu, einen Jäger für sein Solo-Projekt zu wählen. Die von im gewählten Items, ebenso wie ein kurzer Überblick über seinen genutzten Build, finden wir am Ende des Videos. Wer sich nun auch noch einmal in das heißersehnte Hack'n'Slay-Abenteuer stürzen möchte, der hat noch bis heute Abend dafür Zeit. Um 21 Uhr, einen niedlichen Begleiter für die Release-Version des Spiels abzustauben.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer