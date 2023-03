Diablo 4: Fans wünschen sich sehnlichst Offline-Modus nach der Beta

Diablo 4: Offline-Modus als Alternative gewünscht

Online-Modus als Anti-Cheat-Möglichkeit

Die letzte Klappe ist gefallen und dievonvorbei. Bis zum Release gibt es nun für Blizzard jede Menge Feedback auszuwerten. Einer der größten Wünsche? Eingab Blizzard bekannt, dass das Action-Rollenspiel wie die PC-Version vonnur online gespielt werden kann. Ohne Internetverbindung geht nichts und das gefällt längst nicht jedem, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke und auf Reddit zeigt.Wer die Beta von Diablo 4 am ersten Tag spielen wollte, durfte sich oft erst einmal weit zurücklehnen:. Zwar besserte sich die Lage jeweils über das Wochenende, aber es dürfte absehbar sein, dass es wahrscheinlich auch beim Release zu längeren Wartezeiten kommt. Doch selbst wer es in das Spiel schaffte, war noch nicht sicher, denn Lags waren mitunter spürbar und Verbindungsabbrüche sorgten für Frustration.Es ist demnach nicht allzu überraschend, dass sich einige Fans nach einem Offline-Modus sehnen, in dem sie es weder mit Warteschlangen noch mit anderen Spielern zu tun bekommen. Vor allem auf Reddit wurde das Thema häufig diskutiert und nicht wenige hatten den Wunsch nach einer Möglichkeit, Diablo 4 alleine und offline zu spielen. Ersteres ist zwar möglich, dennoch werdet ihr im Action-Rollenspiel in der offenen Spielwelt und in Städten immer wieder auf andere Spieler treffen."D4s Multiplayer-Zwang wie bei einem MMO bedeutet, dass ich gezwungen bin, mit Leuten zu interagieren, anstatt mich in die Geschichte zu vertieren. Leute, die mich mit Partyeinladungen überhäufen, werden schnell langweilig", so der Reddit-Nutzer narnach . Auch andere stimmen ihm zu und würden sich zusätzlich über eine Pause-Funktion freuen.Doch längst nicht jeder empfindet den Online-Zwang als störend oder anderweitig negativ. Auf Reddit gibt es auch Stimmen, die darin einen Vorteil sehen, denn sie erhoffen sich weniger Cheater, die mit übermächtigen Waffen sämtliche Gegner in Windeseile erledigen oder bestimmte Leaderboards mit gefälschten Zahlen überhäufen. Andere werfen wiederum ein, dass auch ein reines Online-Spiel keinen endgültigen Schutz vor Hacks und Cheats bedeutet.Ob Diablo 4 noch bis zum Release einen Offline-Modus erhält, bleibt derweil sehr fraglich. Blizzard hat sich schließlich sehr früh auf einen Online-Zwang festgelegt und es ist unwahrscheinlich, dass man an dieser Entscheidung jetzt noch rüttelt. Wenn, dann werdet ihr nach aktuellen Stand definitiv eine bestehende Internetverbindung benötigen.