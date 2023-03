Diablo 4: Blizzard veröffentlicht Beta-Statistik: Über 20 Millionen Spielstunden kamen bereits zusammen

Diablo 4: Viele Verluste auf beiden Seiten

Weg bis zum Release

Die Pforten Sanktuarios sind vorerst wieder geschlossen, denn diezuist beendet. Zwei Wochenenden lang konnten Spieler erstmals das Action-Rollenspiel ausprobieren und haben viel erlebt.Dies geht zumindest ein Stück weit aus denhervor, die Blizzard anlässlich des Vorabzugangs zur offenen Beta veröffentlichte. Die Zahlen beziehen sich demnach auf das erste Wochenende, bei denen nur Spieler teilnehmen konnten, die Diablo 4 vorbestellt oder anderweitig einen Zugangscode erhalten haben.Wie viele Spieler zu dem Zeitpunkt teilgenommen haben, hat Blizzard bisher nicht verraten. Dennoch dürfte der Testlauf ein echter Erfolg gewesen sein und hat unzähligen Monstern und Dämonen in Sanktuario auf das vorbereitet, was in wenigen Monaten Alltag wird. Insgesamtwurden laut Blizzard in der Beta getötet. Auf Spielerseite haben "nur" 17,5 Millionen Spieler ins Gras gebissen.Anders ausgedrückt: Jeder Shooter-Spieler wäre auf eine solch hohe Kill/Death-Ration neidisch. Allerdings gab es in der Beta auch zwei Gegner, die besonders fies waren., welcher etwa 128.000 Mal geötet wurde. Allerdings hat er selbst über 560.000 Spieler mit in den Abgrund genommen.Weltenboss Ashava, der lediglich zu zwei bestimmten Uhrzeiten auftauchte, ist sogar noch effektiver gewesen. Gemäß der Statistik ist Ashava alleine für 4,29 Millionen Spielertode verantwortlich, während der Boss selbst nur knapp 33.000 Mal zu Boden ging – undMitwar die Diablo 4 auf jeden Fall gut besucht und dürfte Blizzard eine Menge Feedback geliefert haben. Bis zum geplanten Release amist zudem noch ein bisschen Zeit, um etwaige Verbesserungen vorzunehmen.. Nicht wenige Spieler würden eine Möglichkeit bevorzugen, auch komplett alleine zu spielen können, aber bisher sieht Blizzards Plan diesbezüglich anders aus.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer