Diablo 4: Blizzard veröffentlicht Beta-Statistik: Über 29 Milliarden getötete Monster *Update*

Paar Kumpels meinten im Vergleich zu Diablo 3 fühlt sich Diablo 4 ehr wie ein Copy + Paste mit schlechterer Skalierung an.

Was?!Ich kenne Niemanden der nach der Beta noch zu Diablo 3 zurück will, Teil 4 ist in so vielen Bereich besser.Auch in diversen Foren fällt Teil 3 dagegen deutlich ab.Alleine die Optik und die sehr düstere Stimmung sind top. Es ist endlich das Diablo nach Diablo 2, welches sich die meisten Fans immer gewünscht haben. WOW-Diablo 3 war hier optisch ein Griff ins Klo.Natürlich ist auch der Skill-Tree in Diablo 4 viel, viel besser als in Teil 3.Auch die ganze Story um Lilith ist sehr gut in Szene gesetzt, kein Vergleich zum Vorgänger.Sorry, aber zu Teil 3 will ich nicht mehr zurück.Freue mich daher schon auf Juni.