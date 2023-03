Diablo 4: Konsolenbundle mit Xbox Series X angekündigt

Diablo 4: Konsolenbundle ab sofort vorstellbar

wird eines der größten Spiele des Jahres und das lässt sich Microsoft nicht entgehen. Zusammen mit Blizzard kündigte man ein passendesan.Das kommende Paket wird zum Release von Diablo 4 amerscheinen und wird stolzekosten. Enthalten ist dabei die Xbox Series X selbst, sowie ein Exemplar von Diablo 4. Leider gibt es die Konsole aber nicht in einem individuellen Look, sondern es bleibt beim klassischen schwarz.Das Bundle gewährt euch immerhin beim Kauf noch den Zugang zu ein paar zusätzlichen Ingame-Gegenständen für Diablo 4,und. Ansonsten bleibt es aber bei einem recht klassischen Paket, welches euch die Konsole und das Spiel selbst gewährt.Die Konsole selbst ist die leistungsstarke Xbox Series X mit 1 TB SSD-Speicher, sowie der Unterstützung von 4K-Auflösungen. Auch der Controller ist die Standard-Version ohne einen individuellen Look Für die technisch etwas schwächere und preislich günstigere Xbox Series S ist ein solches Diablo-Bundle übrigens bisher nicht angekündigt.Am 6. Juni 2023 erscheint Diablo 4 allerdings nicht nur für die Xbox Series X | S, sondern auch für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One. Allerdings werdet ihr das Action-Rollenspiel nur online erleben, denn