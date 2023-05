Diablo 4: Alle Infos und Belohnungen zum großen Server Slam

Diablo 4: Alle Infos zur Server Slam-Beta





#DiabloIV draws near.



We've heard your feedback, it's time to visit Sanctuary once more before June.



Join the Server Slam, May 12-14 🔥 pic.twitter.com/B2fr8TF5p6



— Diablo (@Diablo) April 20, 2023

Belohnungen für den Server Slam