Diablo 4: Nach dem Endgame gibt es noch einen richtigen Endgegner

Diablo 4: Auf Level 100 wartet der ultimative Boss

Welche Belohnung gibt es?

Nach der Kampagne erwartet euch indas, welches euch bis zur Maximalstufe von 100 begleitet – und dann? Danachsoll es trotzdem noch einegeben, welche euch richtig fordern wird.Mit den Albtraum-Dungeons, den Feldern des Hasses und weiteren Aktivitäten, gibt es imzumindest auf dem Blatt Papier einiges zu tun. Aber auf ewig soll euch das Action-Rollenspiel nicht an den Bildschirm fesseln, wie die Verantwortlichen von Blizzard in einem kürzlich stattgefundenen Interview verrieten."[Diablo 4] ist nicht dazu gedacht, ewig gespielt zu werden. Es gibt Kreaturen, die man auf immer höheren Schwierigkeitsgraden [jenseits von Stufe 100] weiter bekämpfen wird" heißt es von Joe Piepiora, dem Game Director von Diablo 4, gegenüber den englischsprachigen Kollegen von gamesradar . Ab diesem Zeitpunkt ginge es dann aber nur noch um die Motivation, seinen eigenen Charakterbuild an die Grenzen zu bringen und nicht mehr um einen vermeintlich endlosen Grind nach neuen Belohnungen.Wer jedoch denkt, dass er auf Stufe 100 das Spiel dann umgehend beenden kann, irrt. Denn zuvor wird es noch einen ultimaten Bosskampf geben, für den ihr die bestmögliche Ausrüstung benötigt und euren Charakter wirklich verstehen müsst. "Auf Stufe 100 haben wir einen Endgegner, den wir den Spielern zumuten wollen und der so ausbalanciert ist, dass er eine ganz, ganz besondere Herausforderung darstellt."Spieler, die gerade erst die Maximalstufe erreicht haben, werden wohl kaum eine Chance gegen den nicht näher definierten Endboss haben. Stattdessen müsst ihr euch intensiv auf den Kampf vorbereiten und euren Build in- und auswendig kennen.Falls ihr irgendwann dieses Ziel erreicht und den ominösen Boss besiegt, dann erwartet euch allerdings keine neue, mächtige Ausrüstung. Schließlich solltet ihr diese bis dahin schon längst in eurem Besitz haben. "Es gibt kosmetische Gegenstände, es gibt andere Belohnungen, die man aus dieser Begegnung erhalten kann. Aber es geht nicht darum, an diesem Punkt mehr Ausrüstung zu bekommen. Es geht darum, sich die Ausrüstung zu besorgen, um gegen diesen bestimmten Boss zu kämpfen."Schluss ist danach mit Diablo 4 noch nicht, denn schließlich ist der höllische Ausflug als Live-Service-Spiel konzipiert. Somit sollen in regelmäßigen Abständen neue Inhalte hinzugefügt werden, darunterBevor ihr jedoch all diese Dinge zu Gesicht bekommt, startet im Mai noch. Der finale Release erfolgt dann am