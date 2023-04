Diablo 4: Permadeath - Hardcore-Charaktere, die im PvP scheitern, bleiben auch tot

"Permadeath": Auch bei PvP-Kämpfen wird in Diablo 4 keine Rücksicht genommen

Dergehört für viele Fans der Reihe einfach dazu, wartet er doch mit seinem ganz besonderen Reiz auf mutige Spieler: Einen Charakter nur solange spielen zu können, bis ihr das erste Mal mit ihm sterbt. Mitführt Blizzard die Tradition nun fort.Da wir uns mit dem vierten Teil des höllischen Hack'n'Slay auf packende PvP-Gefechte einstellen dürfen, waren sich nicht wenige Diablo-Liebhaber unsicher: Wie steht es um meinen Hardcore-Charakter, wenn ich in einem Spieler-gegen-Spieler-Gefecht sterbe? Die Antwort darauf gibt nun Blizzards Community Director Adam Fletcher.Angesprochen auf die Konsequenzen, die ein Hardcore-Charakter in Diablo 4 tragen muss, wenn er auch nur zufällig in eines der Fields of Hatred hineinstolpern und dabei sterben sollte, antwortete Fletcher mit nur einem einzigen Wort: "Permadeath.", also der ewig währende und unwiderrufliche Tod.Dies bedeutet, ihr könnt euch von eurem hartgesottenen Höllenhelden verabschieden, sollte er im Kampf mit einem anderen Spieler das Zeitliche segnen. Demnach ist besondere Vorsicht geboten, solltet ihr durch die Weiten der offenen Welt von Diablo 4 streifen und euch einem der PvP-Schlachtfelder dabei nähern. Hier können durch das Killen von Monstern, aber auch Spielern sogenannte Shards of Hatred gesammelt werden, außerdem warten spezielle Händler darauf, dass ihr ihnen einen Besuch abstattet.Für besonders abenteuerliche Spieler gibt es allerdings noch eine andere Form der Belohung: Erzielt ihr im PvP-Modus zehn Kills, so verdient ihr euch das Achievement "Fearless Combatant". Seid ihr daran jedoch nicht interessiert, misst ihr auch nichts, wenn ihr mit eurem HC-Helden die PvP-Gebiete meidet.Lange ist es nicht mehr hin, schon am 6. Juni soll der heißersehnte nächste Teil dann auch offiziell in den Startlöchern stehen. Bis dahin öffnet Blizzard die Höllenpforten allerdings noch einmal, denn es wurde ganz überraschend ein, an dem jeder, der Lust hat, teilnehmen kann. Außerdem verriet Blizzard jüngst, welcherwarten soll.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer