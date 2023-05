Diablo 4: Neuer Livestream zu Seasons, Cosmetics und Battle Pass angekündigt

Diablo 4: Livestream am 10. Mai

Nur noch ein Monat, dann erscheint– und dann? Wie steht es um dieund den? Auf diese Frage will Blizzard schon in wenigen Tagen eine ausführliche Antwort liefern.Die Entwickler haben nämlich einen nächstenangekündigt, bei dem dieses Mal die Pläne für denim Vordergrund stehen. Sprich: Wie plant Blizzard die Seasons von Diablo 4? Wie sieht es mit kosmetischen Gegenständen aus? Und wie genau funktioniert jetzt eigentlich der Battle Pass?Für die Antworten hat Blizzard vier wichtige Entwickler zusammengezogen : Rod Fergusson, der General Manager der Diablo-Marke, Kegan Clark, der Product Management Director, Associate Game Director Joseph Piepiora und Associate Director of Community Adam Fletcher werden im Livestream die wichtigsten Fragen zu den genannten Themen beantworten.Geplant ist der Livestream für den. Der Startschuss fällt um 20:00 Uhr auf dem YouTube- und Twitch-Kanal von Diablo. Nur zwei Tage später geht es dann übrigens auch spielerisch weiter, weil am 12. Mai die letzte offene Beta zu Diablo 4 startet, bei der ihr erneut ein paar Belohnungen abgreifen könnt.ist bereits bekannt, dass dieser in etwa 80 Stunden benötigen wird, um ihn abzuschließen. Da eine Saison in Diablo 4 zudem mindestens drei Monate lang sein soll, dürfte das für Vielspieler ein gut erreichbares Ziel sein.Bis zum Release dauert es dann auch nicht mehr lange: Amerscheint Diablo 4 für. Die genauenhaben wir für euch an separater Stelle festgehalten.