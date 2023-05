Diablo 4: Erneute Balance-Änderungen für Necromancer geplant

Diablo 4: Buffs für den schwächelnden Necromancer angekündigt





Definitely hearing the feedback on the Necro nerfs. I'm feeling 'em too. Remember, balance is journey, not a destination - it takes tweaking to get it right.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) May 13, 2023

Goblin-Problem steht ebenfalls auf der Liste

Nachdem am Wochenende der große Server Slam für, kurz vor seinem offiziellen Release Anfang Juni, anstand, konnten zahlreiche Spieler noch einmal einen Blick auf Sanktuario werfen. Dabei geriet vor allem der deutlich abgeschwächte, der in der letzten Beta noch als besonders stark galt, in den Fokus.Derwurde nämlich einigen mächtigen Nerfs unterzogen, was ihn zum aktuellen Server Slam eher schwächlich wirken ließ - was wiederum viele potentielle Necro-Spieler verunsicherte. Doch nun gelobtBesserung.Vor allem nach der offenen Beta von Diablo 4, die bereits vor einigen Wochen stattfand, kristallisierte sich der Necromancer als eine der stärksten Klassen heraus. Nahezu nichts, was sich einem Totenbeschwörer in den Weg stellte, konnte ihn aufhalten. Dies erkannte auch Blizzard und schwang ohne zu zögern die Nerf-Keule. Dass es dieses Mal genau andersherum laufen würde, mag womöglich überraschen.So erklärt Diablo 4-Chef Rod Fergusson über Twitter, er würde das Feedback zu den Necro-Nerfs definitiv ernst nehmen und hätte sie selbst schon wahrgenommen. Man solle sich jedoch stets daran erinnern, dass die Spielbalance eine Reise und nicht das Ziel ist und jene benötige eben ein paar Optimierungen, damit es richtig läuft.Darüber hinaus wolle man wohl einen Server-seitigen Hotfix, der die Skelette des Totenbeschwörers wieder erstarken lässt, aufspielen. Dies würde allerdings noch etwas Zeit benötigen, weswegen er um die Geduld der Spieler bittet.Obendrein erklärt Fergusson gegenüber Spielern, die sich über Goblins, die keine Gegenstände fallen lassen, beschwerten, dass man auch dieses Problem bereits erkannt habe und an einer Lösung arbeiten würde. Wann es zu einem Fix kommt, ließ er allerdings offen.Bis zum weltweiten Start dürften dann aber auch die letzten Kinderkrankheiten verbannt sein, so dass sich Spieler voll und ganz dem Höllenritt hingeben können., verraten wir euch aber selbstverständlich schon jetzt.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer