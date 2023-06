Diablo 4: Einen Monat lang Gratis-Gegenstände mit den Twitch Drops abstauben

Diablo 4: Gratis-Gegenstände mit den Twitch Drops – Das bekommt ihr umsonst





1. Woche: Jäger und Totenbeschwörer

2. Woche: Zauberer

3. Woche: Druiden

4. Woche: Barbaren

So könnt ihr euch die Twitch Drops für Diablo 4 sichern

Endlich ist es so weit: Die Höllenpforten von Diablo 4 wurden geöffnet. Grund genug für Blizzard, uns den gesamten Juni über mitim Rahmen derauf die Streaming-Plattform zu locken.Gleich mehreregibt es mit der Aktion abzustauben und wir verraten euch selbstverständlich, welche das sind und wie ihr sie bekommt. Als besonderes, aber nicht ganz kostenloses Schmankerl könnt ihr euch sogar einensichern – vorausgesetzt, ihr schenkt euren liebsten Streamern in Form eines Abos eure Gunst.Insgesamt erwarten euch gleich, gefüllt mit kosmetischen Gegenständen für. In der Release-Woche, die seit der vergangenen Nacht offiziell angelaufen ist, teilen sich Jäger und Totenbeschwörer eines, ehe es danach mit dem Zauberer, dem Druiden und dem Barbaren weitergeht. Um euch denzu sichern, bleibt euch der gesamte Monat Zeit.In der ersten Woche nach Release, also zwischen dem, könnt ihr euch, wie bereits erwähnt, kosmetische Gegenstände für die Jäger und die Totenbeschwörer sichern. Für beide gibt es das „Azurehand Heart-Piercer“-Schwert sowie den „Azurehand Back-Stabber“-Dolch. Außerdem dürfen sich Jäger über die „Matron-Sigil Coffer“-Rückentrophäe freuen, während Totenbeschwörer ein Pendant in Form des „Progenitor Favor“ erhalten.In der zweiten Woche, die vomläuft, sind die Zauberer an der Reihe. Jene bekommen mit den Twitch Drops für Diablo 4 den „Azurehand Spell-Slinger“ – einen Zauberstab – sowie die Rückentrophäe „Hellrune Tabernacle“ spendiert.In Woche 3 dürfen die Druiden zulangen. Zwischen demkönnen alle Freunde der Natur und die, die es mal werden wollen, eine Axt im „Azure-Hand Head-Cleaver“-Design sowie die Rückentrophäe „Font of the Mother“ ergattern.Auch die Barbaren wurden natürlich nicht vergessen: Vomhabt ihr die Gelegenheit, den „Azurehand Skull-Crusher“, einen Streitkolben, sowie die „Matriarch’s Mantle“-Rückentrophäe abzustauben.Die Twitch Drops werden parallel zum Release von Diablo 4 am 6. Juni um 1 Uhr freigeschaltet und laufen dann bis zu ihrem jeweiligenummorgens. Für denhabt ihr sogar vom 6. Juni bis zum 2. Juli Zeit, allerdings bekommt ihr diesen nicht ganz kostenlos. Stattdessen müsst ihr beimit mindestens einem Monat Laufzeit abschließen. Somit zahlt ihr insgesamtfür das alternative Reittier-Design.Wie schon bei anderen Aktionen müsst ihr auch dieses Mal Twitch-Streamern, die die Drops für Diablo 4 aktiviert haben, ganz einfach im oben genannten Zeitraum zuschauen. Um die Waffen-Skins zu erhalten, sind das insgesamt, die ihr pro Woche einer Live-Übertragung folgen müsst. Für die Rückentrophäe sind es insgesamtpro Klasse.Wichtig ist dabei nur, dass euermit euremist. Außerdem müssen bei den Streamern, denen ihr auf Twitch zuschaut, diesein. Habt ihr für beide Voraussetzungen gesorgt, so wandern die Twitch Drops direkt in euer Inventar auf der Streaming-Plattform.Habt ihr sonst noch Fragen rund um den Release des heißersehnten Hack’n’Slays, wollen wir euch natürlich nicht im Regen stehen lassen. Wir haben gleichfür euch parat. Und wer weitere Orientierungshilfe braucht, bekommt hier eineLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer