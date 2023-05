Diablo 4: Alle Infos zum Shop und Battle Pass zusammengefasst

Diablo 4: Gibt es einen Shop? Was wird verkauft?

Diablo 4: Was ist der Battle Pass?

Kostenloser Battle Pass: Gibt es für alle Spieler einer Saison und enthält insgesamt 27 Stufen mit Belohnungen.

Gibt es für alle Spieler einer Saison und enthält insgesamt 27 Stufen mit Belohnungen. Premium Battle Pass: Kostet rund 10 Euro pro Saison und enthält 90 Stufen mit verschiedenen Belohnungen.

Kostet rund 10 Euro pro Saison und enthält 90 Stufen mit verschiedenen Belohnungen. Premium Battle Pass mit Level-Skip: Kostet rund 25 Euro und lässt euch die ersten 20 Stufen des Premium Battle Pass überspringen, darüber hinaus gibt es ein zusätzliches Emote.

Diablo 4: Ist es Pay2Win?

ist zwar ein Vollpreisspiel, aber wie viele andere AAA-Spiele dieser Zeit hört es dort nicht auf. Zumgibt es bereits weitere Möglichkeiten, Echtgeld zu investieren:undlassen grüßen.Angesichts eines, bei dem die, ist Skepsis bei Spielern vorprogrammiert: Wird Diablo 4 ähnlich schlimm ausfallen? Wir fassen für euch die bisherigen Infos rund um Ingame-Shop und Battle Pass zusammen und verraten, ob das Action-Rollenspiel einenbietet.Die kurze Antwort darauf lautet:, in dem ihr Echtgeld investieren könnt. Darüber will Blizzard die fortlaufende Entwicklung des Action-Rollenspiels mit regelmäßigen Seasons, zusätzlichen kostenlosen Story-Kapiteln und weiteren Updates finanzieren.Im Vorfeld versprechen die Entwickler, dass es in Shop ausschließlich kosmetische Gegenstände zu kaufen gibt. In erster Linie wird es sich um Skins für eure Charakter-Klasse oder Waffen handeln, die ihr mithilfe des Transmog-Systems eurem Helden überziehen könnt. Über den Shop sollt ihr alle Sets zuvor genau anschauen können, um nicht etwa die Katze im Sack zu kaufen. Auch Lootboxen soll es nicht geben.Preislich gibt es noch keine offiziellen Details, aber ein erstes Bild sorgt auf Reddit bereits für Unmut: Ein komplettes Set für den Totenbeschwörer kostet offenbar rund 28 US-Dollar – ein mehr als saftiger Preis. Spielerische Vorteile oder Beschleuniger für Erfahrungspunkte oder Gold soll es gemäß Blizzard-Aussagen hingegen nicht für Echtgeld im Shop geben.Neben dem Ingame-Shop wird Diablo 4 außerdem als Live-Service-Spiel regelmäßig, sprich etwa alle drei Monate, eine neue Season starten. Mit dabei ist dann immer ein neuer Battle Pass, der sowohl in einerals auch in einerangeboten wird.Genauer gesagt unterscheidet Blizzard sogar drei verschiedene Modelle:Der Battle Pass enthält dabei in erster Linie, aber auch die Premium-Währung für den Ingame-Shop, sowie Erfahrungspunkte-Booster und andere spielerische Vorteile. Allerdings sind die saisonalen Boni wiederum nur im kostenlosen Pass enthalten und können somit von allen Spielern freigeschaltet werden. Auch der Stufen-Skip soll keinen Einfluss darauf haben, denn die Booster werden erst aktiv, wenn ihr mit eurem Charakter bestimmte Levelgrenzen erreicht.Um den Battle Pass zu beenden, müsst ihr übrigens einiges an Zeit investieren. Laut Blizzard wirdin Anspruch nehmen.Geht man nach der aktuellen Informationslage trifft das auch tatsächlich zu, aber das könnte sich unter Umständen noch ändern. Schließlich gab es bislang noch keinen richtigen Blick auf den kompletten Shop von Diablo 4 und möglicherweise gibt es Elemente, die Blizzard noch bewusst geheim gehalten hat.Auch wie stark sich die Boni aus dem Battle Pass auswirken, kann noch nicht beurteilt werden. Immerhin sollstarten. In dem Fall bleibt vorerst nur abzuwarten, aber was sich bereits sagen lässt: Ein günstiges Unterfangen wird Diablo 4 mitunter nicht.