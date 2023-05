Diablo 4: Abo-Pflicht für PlayStation und Xbox bestätigt

Diablo 4: Online-Abo zwingend benötigt





Online ohne Abo? Nur am PC möglich

erscheint in wenigen Tagen und zwar nicht nur für den PC: Auch auf derundgeht die Dämonenhatz los – sofern man ein Online-Abo hat.Da Blizzards großes Action-Rollenspiel ausschließlich online gespielt werden kann, sprich es keinen separaten Offline-Modus für Singleplayer-Ausflüge gibt, stellt sich auf den Sony- und Microsoft-Konsolen die Frage:Die Antwort erscheint auf dem ersten Blick sehr eindeutig, aber nicht überall.Wollt ihr Diablo 4 auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 spielen, müsst ihr zwingend über ein Abo vonoder besser verfügen. Auf der Xbox One oder Xbox Series X | S wird wiederum ein Abo vonoderbenötigt. Ansonsten könnt ihr das Action-Rollenspiel effektiv nicht spielen, auch wenn ihr eigentlich nur alleine losziehen wollt.Der Grund liegt zum einem in dem erwähnten Online-Zwang, der Diablo 4 von der ersten Minute an begleitet und zum anderen im Jugendschutz. Denn interessanterweise trifft die Abo-Pflicht nicht alle Länder. Im April schrieb Adam Fletcher, der Global Community Development Director bei Blizzard, noch, dass ein Abo nicht notwendig ist, außer man will mit anderen Spielern zusammenspielen, chatten oder am PvP teilnehmen:In Deutschland ist das jedoch nicht der Fall, wie Blizzard jetzt gegenüber unseren deutschsprachigen Kollegen von Gamepro bestätigte. Das jeweilige PlayStation- oder Xbox-Abo wird nämlich hierzulande zusätzlich zur Altersüberprüfung genutzt und kommt auch öfters bei Free2Play- oder Gratis-Spielen zum Einsatz, die von der USK mit "Ab 16 Jahren" oder "Ab 18 Jahren" freigegeben eingestuft werden.Wer hingegen kein Abo abschließen möchte, um Diablo 4 zu spielen, hat nur eine Alternative: Den PC. Dank derbenötigt es für Blizzards Action-Rollenspiel auch keinen absoluten High-End-PC, um Dämonen in Hülle und Fülle zu erledigen. Aktiviert werden muss jedoch Diablo 4 zwingend über das Battle.net, wodurch das Spiel anschließend an euren Account gebunden ist – ein Wiederverkauf ist also nicht möglich.Bis zumhabt ihr zum Glück noch ein kleines bisschen Zeit, um zu überlegen, ob ihr euch überhaupt das Spiel kauft und für welche Plattform. Bedenkt jedoch, dass der Vollpreis nicht unbedingt die letzte Ausgabe sein muss: