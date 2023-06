Diablo 4: Lösungshilfen für PS5 Fehlercode 315306 - Keine gültige Lizenz"

Diablo 4: Lösungswege für Fehlercode 315306 auf der PS5

Fehler kann auch bei der Xbox auftreten

In der zurückliegenden Nacht ging es los:ist im Vorabzugang gestartet und das für ein Spiel dieser Größenordnung sogar ohne extreme Probleme. Auf derkann es jedoch zu einem ungewöhnlichenkommen.Eine Vielzahl von Spielern berichtet, dass sie Diablo 4 bislang nicht starten konnten, da sie die Meldungerhalten. Dabei liegt eigentlich kein Problem mit der Spielversion vor, sondern irgendwo in der Kommunikation mit dem PlayStation Store kommt es derzeit noch zu einer Störung. Es gibt jedoch Möglichkeiten, um den Fehler mit demzu umgehen.Die erste Lösung, um die Lizenzprobleme aus dem Weg zu schaffen, liegt nahe: Die PlayStation 5 neustarten. Allerdings hilft das nur bedingt, denn die Konsole selbst verursacht den Fehler nicht. Stattdessen gibt es ein 1-2 andere Möglichkeiten, um den Fehler 315306 zu beheben, wie verschiedene Nutzer auf Reddit berichten:Falls trotz der Lösungen weiterhin bei euch der Fehler 315306 auftritt, dann müsst ihr euch wohl oder übel gedulden: Laut Blizzard untersucht man bereits das Problem, hat aber bislang noch kein Update parat.Während der Lizenz-Fehler auf der PlayStation 5 recht prominent auftritt, sind Xbox-Spieler nicht davon verschont. Auch auf der Xbox Series X | S kann die Problematik auftreten, wobei dann die gleichen Lösungsmöglichkeiten gelten. Am PC sieht es derweil anders aus: Hier berichtet der überwiegende Teil der Spielerschaft von einem nahezu reibungslosen Launch.Falls ihr das Action-Rollenspiel noch nicht heruntergeladen habt, dann könnt ihr übrigens mit einem kleinen Trick. Das gilt natürlich ebenso, wenn ihr erst am 6. Juni mit der Standard-Version von Diablo 4 einsteigt.