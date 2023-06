Diablo 4: Erster Spieler erreicht Level 100 auf dem normalen Schwierigkeitsgrad

Diablo 4: Streamer Rob2628 erreicht als erster Spieler Level 100

Hardcore-Rennen weiter spannend

Seit dem vergangenen Freitag um etwa 1 Uhr nachts stehen die Höllenpforten vonfür Vorbesteller offen. Mit einem geringen Schlafpensum von nur acht Stunden seit dem Start gelang es dem ersten Spieler der Welt nun,im Softcore-Modus zu erreichen.Während sich die meisten von unsoder ihre ersten Schritte in Sanktuario noch gar nicht gemacht haben, zog Streamerden höllischen Grind in unter 55 Stunden durch. Am frühen Sonntagmorgen war es dann so weit und die letzten hart erarbeiteten Erfahrungspunkte endlich verdient.Die Krone krallte sich Rob2628 mit seinem robusten Barbaren, der auf den Wirbelwind als Hauptfähigkeit setzt. Dabei bekam er jedoch mächtig Unterstützung von seinen Freunden, die den XP-reichen Champion's Demise Dungeon mit ihm immer und immer wieder abgrasten. Noch bevor Blizzard (Wirbel-)Wind von dem Projekt des Speedrunners bekam und mit einem Hotfix für Diablo 4 den bevorzugten Barbaren-Build von Rob2628 nerfen konnte, hatte jener bereits den Großteil des Weges zurückgelegt.Mittlerweile haben es ihm gleich mehrere Spieler gleichgetan und sich dem Club der 100 angeschlossen, während sich eine ganze Handvoll darüber hinaus bereits im 90er-Bereich der Levelphase befindet. Dies bezieht sich allerdings ausschließlich auf den normalen Schwierigkeitsgrad von Diablo 4. Im Hardcore-Modus sieht das Ganze noch einmal anders aus, wirft man einmal einen Blick auf das D4race-Leaderboard.Da ein Tod im Hardcore-Modus das endgültige Ende des Abenteuers eines jeden Charakters darstellt, ist hier etwas mehr Vorsicht geboten, was den Levelprozess auf natürliche Art und Weise etwas verlangsamt. Dementsprechend hat es hier bislang noch kein einziger Spieler auf der Welt geschafft, die magische Maximalstufe 100 in Diablo 4 zu erreichen.Dennoch: Gleich mehrere Spieler, darunter die bekannten Streamer cArn_, Counter-Strike-Legende Shroud, aber auch die beiden Path of Exile-Profis nugiyen und Zizaran, liefern sich aktuell ein spannendes Rennen um den ersten Platz – und damit eine Gravur ihres Namens auf der großen Lilith-Statue im Blizzard HQ, die nur den ersten 1.000 Spielern, die Level 100 im Hardcore-Modus von Diablo 4 erreichen, vorbehalten ist. Doch bekannte Namen wie wudijo, Team Liquids Maximum und weitere bekannte Spieler sind ihnen bereits auf den Fersen.