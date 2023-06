Diablo 4: Alle Änderungen mit Patch 1.0.2d auf einen Blick

Diablo 4: Die Buffs, Nerfs und weitere Änderungen von Patch 1.0.2d im Überblick

Barbaren

Änderungen an den Fähigkeiten

Damage Reduction gained from Skill Ranks reduced from 4% to 2%

Änderungen an den Legendären Aspekten

Cooldown reduction per Nearby enemy reduced from 2.7-5.4 seconds to 1.0-1.9 seconds.

Maximum Cooldown reduction from 12 to 6 seconds.

Increased Critical Strike Chance per second reduced from 5-10% to 3-8%.

Maximum Critical Strike Chance bonus reduced from 20-40% to 9-24%.

Änderungen an den Items

Explosion damage gained from Whirlwind reduced from 50-70% to 16-26%.

Damage against wreckable objects no longer increases explosion damage.

Explosion damage is only increased by the first 100 hits of Whirlwind.

Druiden

Änderungen an den Fähigkeiten

Lucky Hit Chance reduced from 33% to 25%.

Damage increased from 32% to 40%.

Damage bonus increased from 5/10/15% to 6/12/18%.

Klassenspezialisierung

Kills required for bonus increased from 10 to 20.

Lucky Hit Chance reduced from 15% to 10%.

Passive Änderungen

Damage bonus increased from 5/10/15% to 6/12/18%.

Änderungen an den Legendären Aspekten

Damage reduced from 90-130% to 60-100%.

Critical Strike Damage reduced from 40-50% to 30-40%.

Flat damage increased from .5-.6 to .7-.8.

Totenbeschwörer

Änderungen an den Fähigkeiten

Damage increased from 67.5% to 80%.

Damage increased from 30% to 45%. Cooldown reduced from 90 to 70 seconds.

Damage increased from 90% to 120%.

Passive Änderungen

Damage increased from 20% to 22%.

Essence gained reduced from 3/6/9 to 2/4/6.

Critical Strike Chance reduced from .5/1/1.5% to .3/.6/.9%.

Maximum Minion Life lost in a single damage instance reduced from 75/60/45% to 60/45/30%.

Klassenspezialisierung

Skeleton Warrior attack damage increased by 10%.

Golem attack damage increased by 10%.

Blood Golem Life drain damage increased from 40% to 90%.

Blood Golem Life drain healing from enemies hit increased from 4% to 5%.

Iron Golem slam damage increased from 25% to 175%.

Iron Golem shockwave damage increased from 30% to 40%.

Paragonboard-Änderungen

Golem Life and damage bonus increased from 30% to 40% Life.

Damage bonus increased from 10% to 15%.

Jäger

Änderungen an den Fähigkeiten

Advanced Twisting Blades Cooldown reduction per enemy hit reduced from .25 to .1 seconds.

Advanced Twisting Blades maximum Cooldown reduction reduced from 3 to 2 seconds.

Damage increased from 24% to 30%.

Damage Reduction per shadow gained from Skill Ranks reduced from .8% to .4%.

Enhanced Dash Critical Strike Damage bonus from 20% to 15%.

Damage increased from 30% to 40%.

Passive Änderungen

Critical Strike Chance reduced from 5/10/15% to 4/8/12%.

Änderungen an den Legendären Aspekten

Maximum Minion Life lost in a single damage instance reduced from 75/60/45% to 60/45/30%.

Zauberer

Änderungen an den Fähigkeiten

Lucky Hit Chance reduced from 30% to 14%.

Glinting Arc Lash Cooldown reduction reduced from .25 to .15 seconds.

Shimmering Teleport's Damage Reduction duration reduced from 5 to 3 seconds.

Änderungen an den Legendären Aspekten

Bonus damage reduced from 30-40% to 25-35%.

Allgemein

Verschiedene Klassenanpassungen

Maximum damage over time taken per damage instance reduced from 2% to 1% of maximum Life.

Paragon Board Changes

Player Attack Speed nodes reduced by 50%.

Critical Strike Damage Glyphs' Bonus reduced by ~66%.

Vulnerable Glyphs' Bonus reduced by ~66%.

Glyphs' Bonus to Rare nodes reduced by ~50%.

Glyphs' Bonus to Magic nodes reduced by ~40%.

Glyphs' Bonus to Cold/Fire/Lightning/Non-Physical/Physical nodes reduced by ~62.5%.

Monster Changes

Spawn-Rate von Treasure Goblins in den PvP-Zonen drastisch verringert.

Bug Fixes

Der Name des Light Bearer Mounts wurde gefixt.

Der "Zum Shop"-Button der Wardrobe öffnet nun wie gewollt den Shop.

Zauberer werden nicht länger eingefroren und permanent paralyisiert, wenn sie Deep Freeze nutzen und dabei von einem anderen Effekt beeinflusst werden.

Verschiedene Stabilitäts- und Crash-Fixes.

Kurz vor seinem offiziellen globalen Release verpasst Blizzard den Klassen von noch einmal ein paar Anpassungen hinsichtlich ihrer Balance. Mit behebt man außerdem ein paar andere Baustellen des heißersehnten Höllenritts, ehe auch wirklich alle Spieler ab heute Nacht nach Sanktuario aufbrechen dürfen. Vor allem die der, steht dabei im Vordergrund. Diese sei Blizzard zufolge schlicht und ergreifend viel zu ausgeprägt, so dass Spieler der Höllenbrut viel zu robust gegentreten. Dies würde „unsere Vorstellung davon, wie der Kampf in Diablo 4 sein sollte" verzerren, wie es seitens des Gameplay-Teams abseits weiterer Verbesserungen heißt. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer, von denen wir im Zuge eines offiziellen Blog-Posts zu Diablo 4 ausführlich in Kenntnis gesetzt werden. So vor allem die von Patch 1.0.2d, während und vor allem werden sollen. Blizzard spricht sogar eine für all jene, die sich der Herausforderung des Hardcore-Modus annehmen, aus und empfiehlt, zunächst etwas vorsichtiger zu sein, da ihr nicht länger „unvernünftig hohe Mengen an Schaden für lange Zeitperioden überleben" könnt. Darüber hinaus wurde die zeitweise deaktiviert, während die Entwickler hier noch einige Probleme ausbügeln wollen. Bislang gibt es keine Information dazu, wann sie wieder verfügbar sein wird, so könnt ihr die Scosglen-Zone beziehungsweise die entsprechende Questreihe wohl erst einmal umschiffen. Was sich sonst noch so in Diablo 4 ändert, haben wir im Folgenden für euch zusammengefasst: All Glyph Bonus scaling has been reduced by ~34%, except for the following: