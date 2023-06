Diablo 4: 7 spannende Tipps & Tricks vor dem Start

Diablo 4: 7 Dinge solltet ihr schon vor dem Start im Kopf haben

In der heutigen Nacht ist es endlich so weit und Blizzards heißersehntes Höllen-Hack’n’Slay öffnet seine Pforten für alle, die es nicht ohnehin vorbestellt haben. Damit ihr für euren Start in Sanktuario bestens gerüstet seid, stellen wir euch im Folgenden gleich sieben, die ihr vor dem Spielen vonwissen solltet, vor.Dabei wollen wir euch natürlich nicht zu viel vorwegnehmen und geben unser bestmögliches, so Spoiler-frei wie nur möglich vorzugehen. Dennoch: Wer sich wirklich komplett frei von äußeren Einflüssen in die Schlacht gegen die Unterwelt begeben möchte, der sollte ab hier wohl besser nicht mehr weiterlesen. Für alle anderen – völlig gleich ob alter Veteran oder neuer Hase – dürfte die eine oder andere interessante Information dabei sein.Damit ihr euch bei euren ersten Schritten in der riesigen Welt von Diablo 4 nicht all zu verloren fühlt, haben wir nachfolgend noch einmal ein paar ganz grundlegende Hilfestellungen, die euch den Einstieg definitiv etwas erleichtern dürften, parat. Und genau diese fassen wir zunächst noch einmal der Übersichtlichkeit etwas zusammen, bevor wir näher auf die einzelnen vorgestellten Tipps eingehen:Natürlich gibt es noch eine ganze Handvoll weiterer wichtiger Dinge, die ihr nicht außer Acht lassen solltet. Für den gelungenen Start dürften die zuvor genannten und im weiteren Verlauf detaillierter erläuterten Ratschläge jedoch erst einmal eine gute Grundlage bieten:Auch, wenn es in Sanktuario eine ganze Menge zu tun gibt und ihr euch auf eurem Weg durch die Kampagne wohl sicher nur all zu gerne von den vielen Dingen, die ihr dabei entdeckt, ablenken lasst, lohnt es sich am Anfang, euch auf diezu konzentrieren.Nicht nur, dass ihr so auf direktem Weg alle verfügbaren Inhalte von Diablo 4 freischaltet, sondern auch gewissewie beispielsweise die Möglichkeit, mit einem weiteren Charakter auf anderen Wegen als durch die Kampagne zu leveln, erschließen sich euch dabei. Dies gilt für euren– völlig unabhängig von der Schwierigkeitsstufe.Das Abschließen der Haupt-Questreihe dauert rund, wenn ihr in einem normalen Tempo voranschreitet. So steht euch also selbst, wenn ihr primär nur dieser nachgeht, ein großer Teil des Spiels direkt offen – den ihr so oder so abschließen solltet.Auch, wenn wir euch zunächst geraten haben, euch bei eurem ersten Durchlauf auf die Haupt-Questreihe zu konzentrieren, kann das Erfüllen der einen oder anderen Nebenaufgabe nicht schaden. An diesen kommt ihr immer mal wieder vorbei und es lohnt sich, sie im Vorbeigehen einfach mitzunehmen.Sollten sich die Neben-Quests nahe eurem Zielgebiet befinden, oder ihr ohnehin gerade beim planlosen Erkunden durch die Gegend irren, empfehlen wir euch, sie einfach direkt mitzunehmen. Werdet ihr beispielsweise in einen der düsteren Dungeons geschickt und ihr passiert dabei ein, sprecht es ganz einfach einmal an. Womöglich könnt ihr direkt neben dem Eingang ein paar dämonische Schergen erledigen und schlagt so zwei Fliegen mit einer Klappe, die euch Erfahrungspunkte einbringen.Bei all dem Eifer und in der Hitze des Gefechts kann es schon einmal schnell vorkommen, dass ihr einen möglicherweise wertvollen Gegenstand, den einer eurer Feinde fallen gelassen hat, verpasst. Besonders ärgerlich, wenn es sich dabei um eines der begehrten Legendaries handelt, oder?Vor allem, wenn ihr von dem seltenen orangefarbenen Gegenstand durch einen Disconnect oder ein anderes technisches Problem getrennt werdet, oder ihr es einfach nur übersehen habt, ist dies frustrierend. Doch Blizzard zeigt sich nachsichtig und baut eine Artin Diablo 4 ein. Habt ihr einen einzigartigen Gegenstand verpasst, wandert dieser automatisch in eurenund erspart euch so eine ganze Menge Ärger. Hierbei lohnt es sich, eurer Bank regelmäßig einen Besuch abzustatten – wer weiß, was ihr dabei so findet.Auch, wenn euch das gefundene Gold am Anfang wie ein Hungerlohn vorkommen mag, solltet ihr euch weniger Gedanken um euren Ingame-Geldbeutel machen und stattdessen ungenutzte Ausrüstung beim Schmied wiederverwerten.Und auch, wenn Gold im späteren Verlauf von Diablo 4 zu einer nützlichen Ressource wird, beispielsweise, wenn ihr häufig eurenzurücksetzen wollt oder ihr es für das teurenutzt, ist es in der Levelphase doch noch zu vernachlässigen. Dennsind nicht weniger wichtig und oft schwerer zu erlangen als die bloße Währung Gold. Solange ihr also nicht aus dem letzten Loch pfeift, was euren Talerstand anbelangt, empfehlen wir euch, Sanktuarios Schmieden einen regelmäßigen Besuch abzustatten.Als Neuerung kamen in Diablo 4 dieins Spiel, die ähnlich wie in anderen Blizzard-Spielen funktionieren. Verleibt ihr euch ein solches ein, profitiert ihr ganzevon einem Buff, der natürlich von der Art des geschlürften Tropfens abhängig ist.Während allein der Stärkungszauber, der meistens in die Richtung einer bestimmten Resistenz geht, interessant sein dürfte, liegt hier der größere Nutzen im, den die Elixiere mit sich bringen, während sie aktiv sind. Sie halten sogarhinaus und sind somit der ideale Begleiter für eure Levelphase. Elixiere bekommt ihr manchmal für das Abschließen von Quests, ein Besuch beimeures Vertrauens hilft euch aber ebenfalls weiter.Die Wegpunkte, die kreuz und quer über die weitläufige Karte von Diablo 4 verteilt sind, sind auf eurer Reise ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Doch wie so oft kann einem auch ein solcher schnell einmal entgehen, während man sich von Quest zu Quest und Gegner zu Gegner schlägt. Dann ist eine eher lästige Ehrenrunde von Nöten, um ihn nachträglich noch freizuschalten.Handelt es sich dabei um einen besonders entscheidenden Wegpunkt, beispielsweise dem einer der größeren Städte Sanktuarios, ist das natürlich im ersten Moment besonders ärgerlich. Doch dank eurem intelligentenhabt ihr die Möglichkeit, zu den ausgeschriebeneneiner jeden Zone zurückzukehren, ohne ihren Wegpunkt zuvor angeklickt zu haben. Sorgt bei eurem nächsten Besuch aber besser dafür, ihn nicht noch einmal zu verpassen.Das Kartensystem von Diablo 4 mag im ersten Moment etwas überwältigend erscheinen: Überall auf der Map leuchten verschiedene Symbole, während die begehbaren Landstücke einem wahren Irrgarten gleichen. Solltet ihr euch einmal verloren fühlen und nicht wissen, wie es weiter geht, hilft euch das integrierteaber aus der Misere.Mit jenem könnt ihr bei eurem nächsten Ziel, welches ihr erreichen wollt, ganz einfach eine Artoder Pin setzen. Noch bevor es heute Abend für alle Spieler so richtig losgeht, hat es.