Diablo 4: Zum Release gibt es eine drei Meter große Lilith-Statue in Berlin

Diablo 4: Lilith besucht Berlin – und Frederick Lau ist auch dabei

ist seit heute weltweit erhältlich und anlässlich des Release gibt es ineine kleine Besonderheit zu sehen. Vor demkönnt ihr euch derzeit einem besonderenwidmen.Dabei handelt es sich um drei Meter große Statue der Tochter des Hasses, die ihren Platz in derfür kurze Zeit gefunden hat. Noch "bis zum frühen Morgenlicht des 7. Juni" wird die Lilith-Statue vor Ort zu sehen sein und dürfte durchaus für Aufmerksamkeit sorgen.Wer bereits am 5. Juni vor Ort war, konnte Lilith ab 15:00 Uhr schon begutachten, mittlerweile hat sie ihren festen Platz gefunden und begrüßt Besucher des Europa Centers vor Ort in Berlin. Warum ausgerechnet dort? Laut John Mueller, dem Art Director von Diablo 4, wolle man mit der kleinen Aktion, der deutschen Community "etwas Besonderes geben, um den Starttag zu feiern."Ganz alleine ist Lilith zudem nicht. Um die Ankunft der Statue zu verkündeten, schnappte sich Blizzard kurzerhand Schauspieler Frederick Lau (4 Blocks, Die Welle) für ein kurzes Video. "Diablo ist für mich nicht nur ein großer Teil der Popkultur, sondern auch eine persönliche Erinnerung. Als Jugendlicher habe ich schon gemeinsam mit meinen Jungs Diablo gespielt. Daher freue ich mich umso mehr, dies nun der neuen Generation von Fans näher zu bringen", so Lau in der Pressemitteilung.Wer selbst Lust hat, den Schrein von Lilith aus nächster Nähe zu betrachten, und in Berlin wohnt, muss sich beeilen. Die Statue wird nur noch am heutigen Veröffentlichungstag, dem 6. Juni, vollständig sichtbar sein und dann am Morgen des 7. Juni wieder abgebaut.Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach selbst Jagd auf Lilith im Action-Rollenspiel machen. Zum Release haben wir zudem ein paar