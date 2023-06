Diablo 4: Nun auch im Hardcore-Modus: Erster Spieler erreicht Level 100

Diablo 4: Streamer cArn_ ist der erste Spieler, der Level 100 im Hardcore-Modus erreicht hat

Nachdem der deutsche Streamer rob2628 bereits vor mehreren Stunden seinenfeiern durfte, zog nun auch endlich der erste-Spieler nach. Ohne sich auch nur einen einzigen Fehltritt in Form eines Todes zu leisten, erreichte er gestern dieDamit kann sich, ebenfalls ein bekannterauf der Plattform Twitch, nicht nur weltweiten Ruhm in der Speedrun-Szene sichern, sondern sich auch mit der weltweitunsterblich machen. Jene wartet in Blizzards Hauptquartier auf die ersten 1.000 Hardcore-Spieler, die Level 100 erreichen.Vermutlich bewegt sich ein Großteil der Spieler vonzu, da haben es die ersten von ihnen bereits geschafft, die Maximalstufe von Level 100 zu erreichen. Da im Hardcore-Modus, in demist und man sich nicht wiederbeleben kann, noch einmal ein anderer Wind weht, ist die Leistung cArn_s umso beeindruckender. Selbst Community-Manager Adam Fletcher gratulierte dem Streamer zu seinem großartigen Erfolg.Der ehemalige- und-Profispieler ist mittlerweile eigentlich eher für seine-Streams und -Speedruns bekannt, doch das von Blizzard ins Leben gerufene Rennen ließ sich der ambitionierte Grind-Liebhaber natürlich nicht entgehen. So scharte er seine Teammitglieder in Form der ebenfallsundum sich und bereitete sich mit der Hilfe des Diablo-Experten, der selbst an dem Rennen teilnahm, auf den Wettbewerb vor.Auch seine Helfer haben mittlerweile Level 100 im Hardcore-Modus erreicht, während der einsame Wolf wudijo sich komplettdurch Sanktuario schlug und sogar deneinheimsen konnte. Und wie auch schon im vergebungsvolleren Softcore-Modus, war es erneut die-Klasse, die das Race to World First 100 in Diablo 4 für sich entscheiden konnte – ein Hinweis darauf, dass sich die Äxte und Hämmer schwingenden Schreihälse wohl hervorragend zum schnellen Aufsteigen der Levelstufen eignen.Wudijo hingegen legte sein Vertrauen in eine, mit der er trotz des fehlenden Erfahrungs-Buffs, den es für das Gruppenspiel gibt, eine ähnlich schnelle Zeit hinlegte. Und damit auch ihr nicht völlig aufgeschmissen seid, haben wir gleichso einfach wie möglich machen dürften.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer