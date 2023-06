Diablo 4: Interaktive Karte zeigt alle Wegpunkte, Altäre & mehr

Diablo 4: Interaktive Karte zeigt euch alle wichtigen Orte auf einen Blick

Seit vergangener Nacht hat Blizzard die Höllenpforten vonendlich für alle Spieler geöffnet. Nun heißt es, dievon Sanktuario mit euren eigenen Schritten zu erkunden. Dass man dabei schnell einmal den Überblick verliert, ist nachvollziehbar, jedoch bleibt ihr mit einerstets auf der richtigen Spur.Natürlich soll eine solche euren eigenen Entdeckergeist keineswegs einschränken. Doch wer sich einiges an Zeit bei der Suche vonoderersparen möchte, dem dürfte die interaktive Map eine hervorragende Hilfestellung bieten.Schon als Diablo 4 in der letzten Woche für alle Vorbesteller spielbar war, fanden die ersten interaktiven Karten ihren Weg ins Internet. Eine wie immer grundsolide Anlaufstelle bietet euch mapgenie.io . Das Portal konnte bereits in der Vergangenheit mit seinen detaillierten Maps zu großen Spielen wieundüberzeugen. Neben mapgenie.io findet ihr aber auch auf d4builds.gg , die darüber hinaus weitere hilfreiche Guides für Diablo 4 am Start haben, eine sinnvolle Alternative.Mit den Maps, auf denen ihr nach euren Vorlieben und Bedürfnissen nach Schreinen, Altären, Wegpunkten, NPCs oder Dungeon-Eingängen filtern könnt, wisst ihr jederzeit, wohin es als nächstes geht. Natürlich sind auch die Spawns der übermächtigen Weltbosse, denen ihr in Diablo 4 gegenüberstehen sollt, verzeichnet. Vor allem die nicht zu verachtenden Lilith-Statuen, denen ihr auf eurer Reise begegnet und die euch für den weiteren Verlauf des Spiels stärken, könnt ihr so problemlos aufspüren.Selbstredend sind die von uns vorgestellten interaktiven Karten für Diablo 4 keineswegs perfekt. Vor allem so kurz nach dem Release kann es deshalb zu etwaigen Unterschieden zwischen den Einträgen und den tatsächlichen Fundorten kommen. Denfindet ihr aber vermutlich auch ohne weitere Hilfe. Wer trotzdembraucht, dem helfen wir aber an anderer Stelle weiter.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer