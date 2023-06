Diablo 4: Coole Marketing-Aktion - Megan Fox hält jetzt eure Grabesrede

Diablo 4: Personalisierte Grabrede gefällig? Megan Fox liest sie euch sogar vor





#DiabloIV is here, embrace the bloodshed.



Share videos of your in-game death on Twitter or TikTok using #DiabloDeaths for a chance to have your eulogy read by @meganfox on June 8th. pic.twitter.com/dSgG2yuNbS



— Diablo (@Diablo) June 6, 2023





I’d level to 99.9999 on hardcore and die just for this. Screw the Lilith statue… immortalize me @meganfox 😂



— Benny (@BennySoo) June 7, 2023

Der Tod ist zuweilen immer eine schmerzhafte Erfahrung – vor allem, wenn es euer eigener ist, den ihr inwohl noch so einige Male sterben werdet. Damit ihr wenigstens nicht ganz sang und klanglos aus der Welt scheidet, hat sich Blizzard nun eine besonders coolemit Hollywood-Starausgedacht.Von keiner geringeren als der aus Blockbustern wie Transformers oder dem Teenage Mutant Ninja Turtles-Film bekannten Schauspielerin wird euer Ableben nämlich jetzt beklagt – wenn es denn nur tragisch oder heldenhaft genug war.Wer schon immer mal davon geträumt hat, dass seinem geliebten Charakter zum Abschied einegehalten wird, der könnte mit Diablo 4 nun Glück im Unglück haben. Über Twitter kündigt Blizzard an, dass Helden, die auf besonders dramatische Art gefallen sind, ein letztes Lobeslied zu hören bekommen, welches von Megan Fox höchstpersönlich vorgetragen wird.In einem düsteren Dress steht der US-Star vor einem Meer aus roten Kerzen und bekennt sich, in Anbetracht der okkulten Riten, die sie mit ihrem Verlobten, dem Rapper Machine Gun Kelly, laut eigenen Aussagen praktiziert, etwas selbstironisch zu ihrer Vorliebe für Blut. Und da es in Diablo 4 ganze Flüsse davon gibt, dürfte sich Fox hier wie zuhause fühlen. Aber damit nicht genug, fordert sie uns doch auf, unsere schlimmsten Ingame-Tode mit dem Hashtag #DiabloDeaths zu teilen, um eine Chance auf einen höllischen Abschiedsgruß ihrerseits zu erhalten.Noch bis zumhaben wir Zeit, einen Clip auf Twitter oder TikTok hochzuladen und ihn mit dem passenden Hashtag zu versehen, der den besonders unglücklichen Tod eines unserer Charaktere zeigt. Unter allen Einsendungen werden im Anschluss ein paar glückliche Gewinner ausgewählt, denen Megan noch ein paar nette (oder weniger nette) Worte zum Abgesang spendiert. Schon jetzt zeigt sich der Großteil der Spieler begeistert, manche überlegen sich sogar spezielle Strategien, um ihren Tod möglichst dramatisch aussehen zu lassen und so ihre Chancen zu steigern, von Megan Fox verewigt zu werden:Wollt auch ihr an der cleveren Marketing-Aktion teilnehmen, müsst ihr euch also beeilen, denn schon morgen ist Einsendeschluss. Neben Megan Fox schnappte sich Blizzard in der Vergangenheit im Übrigen schon öfter weltbekannte Gesichter, um ihr höllisches Hack’n’Slay zu bewerben, beispielsweise den koreanischen Rapper SUGA, der Teil der populären K-Pop-Gruppe BTS ist. Solltet ihr nicht zu den ausgewählten gehören, könnt ihr euer Glück aber zumindest noch einmalLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer