Diablo 4: Erster Level 100 Hardcore-Charakter stirbt durch einfachen Disconnect

Diablo 4: Erster Stufe 100 Hardcore-Charakter stirbt durch zufälligen Disconnect des Servers

Gerade einmal zwei Tage, nachdem er sich als erster Spieler überhaupt, der inhat, feiern lassen durfte, ist es passiert: Der Charakter von Streamer Souaib „_“ Hanaf hat das Zeitliche gesegnet.Und als wäre das nicht schon allen Übels zu genüge, streut die Art und Weise, auf welche cArn_s mächtiger Barbar sich aus Sanktuario verabschiedet hat, sogar noch zusätzliches Salz in die Wunde. Denn leider war es nicht gerade ein besonders heldenhafter Tod, den er sterben durfte…Auf diemusste der populäre-Streamer Abschied von seinem Barbaren nehmen, der sich nicht etwa durch den Angriff eines übermächtigen Gegners in die Knie gezwungen sah – sondern durch einen zufällig aufgetretenen Abbruch der Diablo 4-Serververbindung. Während er einfach nur auf dem überirdischen Teil Sanktuarios unterwegs war und auf ein paar Mobs einprügelte, ahnte er bereits Böses.Sichtlich angespannt hört man von cArn_ nur noch ein bloßes „Hallo?“, ehe sein Bildschirm plötzlich einfriert und schwarz wird. Aber auch, wenn es noch so frustrierend zu sein scheint, liegt gerade hier der Reiz (und auch das größte Risiko) des Hardcore-Modus, in dem ein Tod das Ende des Abenteuers eines jeden Charakters darstellt. Und gerade in den ersten Tagen nach dem Launch des Spiels stehen Glitches, Disconnects und Server-Probleme auf dem Tagesprogramm.Nachdem sich cArn_ wieder ins Spiel eingeloggt hatte, stellte er zu seinem Bedauern fest, dass sein Charakter gestorben war – getötet von einer einfachen Vampirfledermaus. „Ja, klar, eine Vampirfledermaus wird mich töten“ und „Das macht keinen Sinn.“ erklärt er seinen Zuschauern frustriert. Während sein Chat versucht, ihn aufzumuntern und ihn zu motivieren, stellt cArn_ klar, dass es nicht der Tod seines Charakters selbst sei, der ihn so frustriert.Viel mehr sei es die verloren gegangene Ausrüstung, der er so nachtrauert. „Hört auf zu sagen, dass es in Ordnung ist, du kannst deinen Level boosten lassen“ entgegnete er seinen Zuschauern. „Mir sind die Stufen egal“, stellte er unmissverständlich klar. Dennoch: Es handelt sich definitiv um ein tragisches und durchaus hässliches Ende für einen der ruhmreichsten Helden, die Diablo 4 bislang zu Gesicht bekommen hat. Immerhin hat cArn_ so noch die Chance, einenLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer