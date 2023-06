Diablo 4: Für PS5, Xbox & PC - 5 essenzielle Einstellungen vorgestellt

Diablo 4: Steuerung, Interface & mehr - 5 Einstellungen können sich so richtig lohnen

#1 „Interagieren“ und „Basis-Skill“ verbinden

#2 Item Drop-Soundeffekte ein- oder ausstellen

#3 Nervige Bemerkungen eures Charakters verstummen lassen

#4 Position eures HUDs anpassen

#5 Erweiterte Tooltips einstellen

Seit Anfang dieser Woche sind die Höllenpforten zu Blizzards brandneuem Blockbuster geöffnet. Grund genug, euch einmal eine Auswahl an lohnendenvorzustellen, mit der ihr das Spielgefühl vonnoch einmal um eine ganze Ecke verbessern könnt.Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr auf dem Gaming-, dervon Sony oder Microsofts-Konsolen in Sanktuario unterwegs seid. Für alle Plattformen haben wir etwas Passendes parat.Während sich der Großteil von uns sich wohl lieber erst einmal in das dämonische Getümmel stürzt, anstatt seine Zeit in den Einstellungen des vierten Teils von Blizzards legendärer ARPG-Reihe zu verbringen, sollten jene keineswegs außer Acht gelassen werden. Klar, auch frisch installiert und ohne großartige Anpassungen istund weltweit ganze Spielerhorden in seinen Bann zieht. Doch mit ein bisschen Fein-Tuning holt ihr noch mehr aus dem höllischen Hack'n'Slay heraus.Angefangen bei der Tastenbelegung und der Steuerung, über besonders hilfreiche Quality-of-Life-Optionen bis hin zu Anpassungen eures HUDs und der Benutzeroberfläche, stehen euch hier gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Ein paar von ihnen stellen wir euch im Folgenden etwas näher vor.Werfen wir also zunächst einmal einen Blick darauf, wie ihr euch in Diablo 4 eigentlich mit eurem Helden bewegen könnt. Das entsprechende Menü findet ihr über die Optionen unter dem Reiter „“. Hier könnt ihr nicht nur einzelne Tasten und Knöpfe eurer Tastatur oder eures Controllers neu belegen, sondern ihr findet auch eine besonders spannende Funktion, mit der ihr gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagt.Die Rede ist von der standardmäßig aktivierten Option, eure Bewegungen, Interaktionen und Grundfertigkeiten mit nur einem Knopfdruck zu kombinieren. Genau genommen heißt das, dass diebeziehungsweiseeures Controllers, ebenso wie dereurer Gaming-Maus, für einen Großteil eurerverantwortlich ist. Mit einem Controller bewegt ihr euch mit dem linken Analog-Stick, weswegen hier lediglich das Interagieren sowie das Abfeuern eures Basis-Skills kombiniert werden.Für PC-Spieler kann es sich durchaus lohnen, das eigentlich sinnige Feature einmal zu deaktivieren. So bekommt ihr ein etwas anderesvermittelt, bei welchem eure Aktionen viel bewusster ablaufen und ihr nicht Gefahr lauft, versehentlich einen Angriff auszuführen, obwohl ihr gerade eigentlich nur eine Truhe öffnen oder euch einen Schritt weit bewegen wolltet. Den Konsoleros unter euch empfehlen wir allerdings, die Grundaktionen von Diablo 4 verknüpft zu lassen, da euch auf einemwesentlich weniger Buttons zur Verfügung stehen als auf einer Tastatur.Auch was dieund andere Elemente abseits des eigentlichen Gameplays betrifft, bietet Diablo 4 einige sinnvolle Optionen. Unter dem zweiten Reiter der Einstellungen findet ihr die entsprechende Kategorie. Scrollt ihr etwas runter, dürftet ihr eine Unterkategorie für „“ vorfinden.Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr während des Spiels via Soundeffekt darüber informiert werden wollt, ob gerade eine Waffe, eine Rüstung oder ein anderer Gegenstand, der für euch von Interesse sein könnte, gedroppt ist. Selbst, wenn ihr alle Checkboxen unberührt lasst, dürfte der kleineam Ende der Auswahl spannend für euch sein.Hier könnt ihr nämlich entscheiden, ab welcherein jeweiliger Sound für den Drop eines Gegenstandes abgespielt wird. Seid ihr bei gewöhnlichen Gegenständen bereits genervt, empfehlen wir euch, den Slider etwas in die rechte Richtung zu bewegen und somit die Schwelle für Beute nach oben zu justieren. Künftig wird somit nur noch ein Sound abgespielt, wenn ein Gegenstand der jeweiligen Seltenheit von einem Gegner fallengelassen wurde.Wer schon einmal ein Blizzard-Spiel in den Händen hatte, dem dürfte die Gesprächsfreudigkeit seines Charakters nicht entgangen sein. Auch in Diablo 4 informiert euch euer Held darüber, dass ihm gerade die benötigte Energie zum Angriff fehlt, er eine Fähigkeit nicht ausführen kann, weil sie gerade abklingt oder ihr euch in einer Stadt befindet.Klar, irgendwie gehören dieauch irgendwo dazu. Trotzdem können sie nach dem 50. aufeinanderfolgenden Mal und während eines hitzigen Kampfes schnell einmal lästig werden. Doch mit einem Fingerschnippen lasst ihr euren Charakter ein für alle Mal verstummen, wenn er nicht gerade etwas wirklich Wichtiges zu sagen hat.Auch dafür begebt ihr euch in die Einstellungen und scrollt im Sound-Tab nach ganz unten. Hier findet ihr die Möglichkeit, zwischen ausgeschalteten Hinweisen und einem weniger ins Gewicht fallenden Audio-Hinweis zu wählen.Eigentlich sieht dasvon Diablo 4 aus, wie es sich die meisten von uns wohl vorgestellt haben dürften: Ihr habt links eine blutrote Kugel, die euch über den Status eurer aktuellen Lebenspunkte informiert, während ihr rechts eine weitere Kugel findet, die gefüllt mit eurer zweiten Ressource in Form von Mana, Wut oder einer Energie ist. Auf den PS5- und Xbox-Konsolen befindet sich das HUD allerdings, etwas gepfercht wirkend, in der linken unteren Ecke.Mit ein paar einfachen Handgriffen könnt ihr dieund daseures HUDs aber spielend leicht, wenn euch die standardmäßige Aufmachung nicht zusagen sollte. Dafür navigiert ihr euch über den Gameplay-Tab der Einstellungen in die HUD-Konfiguration, wo ihr die Möglichkeit habt, euch für die klassischeVariante oder diezu entscheiden.Auch, wenn es befremdlich wirken mag, dass Blizzard dienicht von vornherein in Diablo 4 aktiviert hat, handelt es sich dabei um eine der wichtigsten Einstellungen, die ihr vornehmen könnt.Auch diese findet ihr im Reiter. Hier aktiviert ihr zunächst die „“, ebenso wie ihr euch für die „“ entscheiden solltet, um eure hart erkämpfte Beute auf einen Blick bis auf den letzten Punkt vergleichen zu können. Die zweite Option verrät euch außerdem, wie gut die Werte eines jeden Items wirklich sind und in welcher Range sie sich dabei bewegen.Selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl an weiteren spannenden Einstellungen, die sich in Diablo 4 bezahlt machen können. Zum Beispiel könnt ihr sowohl eure Beute als auch euren eigenen Charakterlassen, wenn ihr dazu neigt, in den Massengemetzeln den Überblick zu verlieren. Solltet ihr aber gerade erst in Sanktuario angekommen sein, empfehlen wir euch, ebenfalls einen Blick auf unserezu werfen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer