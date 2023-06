Diablo 4: Streamer besiegt Weltboss in nur zwei Sekunden - Barbaren-Build macht's möglich

Diablo 4: Rob2628s Barbaren-Build braucht für World Boss nur zwei Sekunden

Nicht einmal eine ganze Woche ist es her, dass Blizzard mit die Höllenpforten des heißersehnten Hack'n'Slay geöffnet hat. Doch viele Spieler reizen bereits jetzt die Limits ihrer Builds aus. So auch Streamer. Seitdem ruht er sich allerdings keineswegs aus, im Gegenteil: Mit einem besonders brutalen Build für Barbaren schnetzelt er sich binnen Sekunden durch einen mächtigen World Boss. Während die anderen Spieler, die sich bereits um den bekannten deutschen Diablo4-Streamer geschart haben, noch darum wetten, wie viel Zeit Rob2628 wohl für den Kill benötigt, liegt World Boss bereits im Dreck. Etwa zwei Sekunden lang ging der Kampf, in welchem selbst das meterhohe, mächtige Monster keine Chance gegen Robs Barbaren hatte. Doch wie kann das sein? Die Antwort liegt natürlich im, den Rob2628 mit seinem Barbaren in den letzten Tagen ausprobiert hat. Erreichte er die Maximalstufe doch zunächst mit einer eher klassischen Ausführung des Wirbelwind-Barbaren, der auf Kampfschreie und eine hohe Clear-Geschwindigkeit setzt, war für den rekordverdächtigen World Boss-Kill eine etwas andere Skillung entscheidend. Den sogenannten stellt er in einem eigenen Video genauer vor: Das Geheimnis hinter dem hohen Schaden, den der Barbar des Streamers am sonst knallharten Knorzer verursacht, liegt im hohen von Rend. Hinzu kommt mit Rupture eine weitere Fähgkeit, die extrem hohen Schaden verursacht – vorausgesetzt, der auf dem Gegner ist stark genug. Hinzu kommen eine Handvoll Items, die diese einer Fähigkeiten senken und et voila, selbst ein World Boss hält dem blutrünstigen Barbaren nicht mehr lange Stand. Natürlich beobachtet Blizzard derartige Entwicklungen genau und legt – wie im Falle von Rob2628s vorgestellten Build – Hand an, wenn es nötig ist. Doch trotz des Hotfixes ist der Bleed Rend Rupture-Barbar dem Streamer zufolge noch immer spielbar. Er selbst experimentierte in der jüngeren Vergangenheit aber mit weiteren Kreationen wie dem Thorns-Build.