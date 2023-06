Diablo 4: Hotfix schwächt beliebte Dungeons ab - Deaktivierte Aspekte für Barbaren wieder aktiv

Diablo 4: Der jüngste Hotfix und seine beiden größten Änderungen im Detail

Alle Patch Notes im Überblick

Dungeons

Weitere Anpassungen an der Dichte von Elitemonstern in Dungeons.

Anmerkung der Entwickler: Wir standardisieren die Dichte der Elite-Monster, die in Dungeons spawnen, um sicherzustellen, dass kein bestimmter Dungeon deutlich effizienter zu durchlaufen ist als andere.

Bug Fixes

Änderungen an legendären Aspekten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schadensbonus des legendären Affixes "Aspekt des Klingenmeisters" fälschlicherweise wieder auf Wirbelwind angewandt wurde, wenn ein Schrei verwendet wurde.

Es wurden Probleme im Zusammenhang mit dem "Aspekt des berserkerhaften Zerreißens" und der Zweihandschwert-Expertise des Barbaren behoben, die es Spielern ermöglichten, unbeabsichtigt viel Schaden zu verursachen.

Verschiedenes

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest für Weltstufe 3 an Spieler vergeben wurde, die noch nicht die Voraussetzungen für den Aufstieg in diese Weltstufe erfüllt hatten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Ereignis in der Unterzone "Verfallene Aquädukte" eine falsche Stufenskalierung aufwies.

Weitere Stabilitätsverbesserungen.

Mit dem mittlerweileseit dem Release vongeht Blizzard weitere Probleme an. Auf der Agenda steht dieses Mal eine Änderung an den beliebten XP-Farm-Dungeons, aber auch andere Anpassungen wurden vorgenommen.Über letztere dürften sich vor allem diefreuen, waren sie doch jüngst von einigen Kinderkrankheiten betroffen. Darüber hinaus gab es noch einige weitere, kleinere Bugfixes, die wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten wollen.Die Anpassungen, die mit dem Hotfix an den Dungeons von Diablo 4 vorgenommen wurden, stießen innerhalb der Community nicht gerade auf Begeisterung. Immerhin gehören die abgeschwächtenzu den beliebtesten, zählten sie doch zu jenen, die sich besonders angenehm und schnell spielen ließen. Bereits zum dritten Mal legt Blizzard hier nun aber schon Hand an, um eine bessere Balance zu garantieren.Mit dem Nerf geht es aber vor allem deran den Kragen: „Wir standardisieren die Dichte der in Dungeons spawnenden Elite-Monster, um sicherzustellen, dass kein bestimmter Dungeon eindeutig effizienter zu durchlaufen ist als andere“, heißt es seitens der Entwickler. Verärgerte Fans machen derweil über Reddit den Vorschlag, die Spawn-Dichte in den populäreren Dungeons nicht zu verringern, sondern jene der unliebsamen einfach zu erhöhen, denn die Standard-Raten würden sich zuweilen oft enttäuschend anfühlen.Abgesehen von den eher unwillkommenen Änderungen an den Dungeons dürfen die wirbelnden Barbaren unter uns aber wieder aufatmen: Der Hotfix bringt den Edgemaster’s Aspect sowie den Aspect of Berserk Ripping zurück, nachdem vorherige Probleme, die ihre Funktionsweise betrafen und weswegen sie kurzzeitig deaktiviert wurden, gelöst werden konnten. Über einen offiziellen Beitrag im Forum von Diablo 4 werden wir darüber hinaus von den weiteren Patch Notes in Kenntnis gesetzt.Community Manager Adam Fletcher präsentiert uns die Patch Notes für den neunten Hotfix im offiziellen Forum von Diablo 4 leider nur in englischer Sprache, während wir sie einmal kurzerhand für euch übersetzt haben:Während der Wirbelwind-Barbar seine kurze Durststrecke nun hoffentlich hinter sich lassen kann, ist ein anderer Build der brutalen Nahkampfklasse aktuell ebenfalls in den Fokus gerrückt: Der deutsche Streamer Rob2628, derkonnte, zeigt eindrucksvoll,Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer