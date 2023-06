Diablo 4: Druiden leiden unter Loot-Bug - Blizzard arbeitet an Lösung

Diablo 4: Druiden finden reichlich Loot - aber für die falsche Klasse





Yeah, it's a known issue, we're working on it.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 13, 2023

Aktuell sorgt ein besonders nervigerinfür frustrierte-Gesichter. Doch die Entwickler aus dem Hause Blizzard arbeiten bereits an einer Lösung.Obwohl der Launch des höllischen Hack'n'Slay vergleichsweise reibungslos über die Bühne ging, ist der Titel nach wie vor von ein paar Kinderkrankheiten betroffen. Diese gilt es nun nach und nach auszubessern.Bereits in den vergangenen Tagen mussten die Entwickler öfter einmal, der die populären Farm-Dungeons etwas abschwächte und die beiden zuletzt aufgrund eines Fehlers deaktivierten Barbaren-Aspekte wieder freischaltete. Aber Apropos Barbaren: Aufgrund eines neuen Bugs finden höherstufige Druiden aktuell einzigartige Gegenstände für die Waffen schwingende Nahkampfklasse, anstatt an Items zu gelangen, die ihnen selbst etwas bringen.Auf den höheren Weltstufen scheint der Lootpool der Druiden nämlich ordentlich fehlerbehaftet zu sein, wie jüngst sogar Rod Fergusson eingestand. Seit Tagen berichten die Naturfreunde nämlich über die sozialen Medien und Reddit, sie würden vorrangig Barbaren-Uniques auf den Weltstufen 3 und 4 finden. Als zuletzt sogar das renommierte Portal Wowhead darüber berichtete, schaltete sich Fergusson im Zuge einer Antwort an einen frustrierten Spieler über Twitter ein:Ihm zufolge würde das Diablo 4-Team jedoch bereits an einer Lösung für das Problem arbeiten. Der Fehler sei bereits bekannt, wann man ihn allerdings beheben könne, gab Fergusson nicht preis. Wie es aussieht, sind Druiden also auch erst einmal weiterhin von dem besonders nervigen Bug betroffen. Zuletzt sorgte ein ebenfalls lästiger Fehler dafür, dass ihr beim Durchstreifen der Welt von, doch glücklicherweise gibt es dafür eine einfache Lösung.