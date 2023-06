Diablo 4: In Season 1 bleiben die Lilith-Altäre dem Account erhalten

Diablo 4: Das bleibt euch in Season 1 erhalten

Die von euch bereits erkundete Karte samt aller Orte bleibt weiterhin aufgedeckt.

Die Wegpunkte zu den Hauptstädten bleiben erhalten, alle anderen Wegpunkte müssen noch einmal aktiviert werden, aber sie sind weiterhin auf der Karte sichtbar.

Alle von euch gefundenen Altäre von Lilith

Wann startet Season 1?

Während nach und nach immer mehr Spieler das Endgame vonerreichen, naht am Horizon bereits der Start vonund damit auch ein Charakter-Neustart. Aber der saisonale Reset wird nicht alle Dinge betreffen, wie Blizzard jetzt näher erläuterte.Zwar werden Charaktere zu jeder Zeit zurückgesetzt und ihr müsst den Level-Prozess von Neuem beginnen, aber manchebleiben bestehen. Das betrifft in erster Linie vor allem die Erkundung Sanktuarios, bei der ihr nicht in jeder Season wieder bei null anfangt.Wer im Juli in die erste Saison von Diablo 4 starten und den Battle Pass ausfüllen möchte, der muss auf jeden Fall einen neuen Charakter beginnen. Der bisher erspielte Fortschritt und die Ausrüstung lässt sich nicht auf die saisonalen Realms übertragen, wie Blizzard im Livestream-Format Campire erklärt. Allerdings müsst ihr nicht unbedingt noch einmal die gesamte Karte erkunden, sondern manche Dinge bleiben eurem Account gutgeschrieben:Sämtliche Boni, die Erhöhung der Obol-Kapazität und natürlich das schon erlangte Ansehen stehen euch somit weiterhin in der Saison zur Verfügung und müssen nicht noch einmal in Angriff genommen werden.Nebenquests, Strongholds und Dungeons werden jedoch zurückgesetzt, weshalb ihr diese noch einmal absolvieren müsst, um die entsprechenden Boni und das zusätzliche Ansehen zu erhalten.Zum Termin von Season 1 wollten sich die Blizzard-Mitarbeiter im Rahmen des Livestreams nicht äußern. Hier heißt es weiterhin, dass diesoll und dann insgesamt drei Monate dauert. Neben einem speziellen Saison-Thema wird es auch eine neue Questreihe geben, die sich näher mit Sanktuario und seinen Bewohnern beschäftigt.Wer bereits die Hauptkampagne durchgespielt hat, darf sich übrigens freuen: Neue Charaktere müssen auch in der jeweiligen Season. Alternativ lässt sich nämlich die Story überspringen und ihr könnt direkt mit sämtlichen alternativen Levelmethoden loslegen.Freuen dürfen sich auch Spieler im Hardcore-Modus, denn Blizzard arbeitet daran, dass ihr. Somit entgeht ihr vielleicht dem einen oder anderen sehr frustrierenden Tod.