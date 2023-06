Diablo 4: Neue Saison, neuer Charakter - Für den Battle Pass müsst ihr von vorne starten

Diablo 4: Ihr müsst mit jedem saisonalen Battle Pass einen neuen Charakter erstellen, um ihn abzuschließen





Hey Paul, yes to take part in the seasonal questline, mechanics, season journey and battle pass, you will need to create a new seasonal character. Playing campaign with seasonal character (if you so desire or need to finish) will also progress the season journey and battle pass.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 19, 2023

Nachdem hinsichtlich derund desvonbei vielen Spielern nach wie vor Verwirrung herrschte, schafft Blizzard mit einem frischen Statement nun Klarheit. Rod Fergusson höchstpersönlich verrät, wie es um die Anforderungen für die erste Saison und ihren Pass steht.Schon in Diablo 2 und Diablo 3 war es üblich, im Zuge der Seasons einen neuen saisonalen Charakter von der Pike an hochspielen zu müssen. Somit war es irgendwo absehbar, dass dieses Prinzip auch in Diablo 4 wieder Verwendung findet. Nun haben wir die Bestätigung.Vor allem neue Spieler oder all jene, die mit dem bisherigen Season-System nicht in Berührung gekommen waren, dürften sich die Frage gestellt haben, wie man mit den Saisons und ihrem dazugehörigen Battle Pass in Diablo 4 verfährt. General Manager Rod Fergusson bestätigte jüngst, dass ihr mit jedem neuen Season einen frischen Charakter von Stufe 1 an leveln müsst, wenn ihr den Battle Pass und seine Stufen erklimmen wollt.„Um an der saisonalen Questline, den Mechaniken, der Season Journey und dem Battle Pass teilzunehmen, müsst ihr einen neuen saisonalen Charakter erstellen“, erklärt er im Zuge seiner Antwort auf die Frage. Dabei verliert ihr natürlich nicht eure bisherigen Charaktere, geschweige denn müsst ihr euch um ihre Fortschritte fürchten. Die saisonal gespielten Helden werden nach dem Ende der Season zu ganz regulären Charakteren für das saison-ungebundene Spiel.In der Community stößt die Nachricht hingegen nicht unbedingt auf Begeisterung. Bereits jetzt erklären Spieler, sie würden die erste Saison von Diablo 4 zwar spielen, weil sie bereits dafür bezahlt hätten, aber danach wäre Schluss. Der Grund ist simple wie nachvollziehbar: Die Motivation, noch weitere Male mit einem frischen Charakter ganz Sanktuario zu durchkreuzen und den bereits gesehenen Content immer und immer wieder aufs Neue durchspielen zu müssen, sei schlichtweg nicht vorhanden.Bis zur ersten Saison von Diablo 4 ist glücklicherweise aber noch etwas Zeit: Erst Mitte oder gar zum Ende des bevorstehenden Julimonats soll es losgehen, ab da könnt ihr dann auch im Battle Pass voranschreiten. Da Blizzard viel Erfahrung mit saisonalen Spielkonzepten besitzt, besteht natürlich die Möglichkeit, dass bislang kritisch eingestellte Spieler doch noch überzeugt werden können – oder man Änderungen am System vornimmt, sollten zu viele von ihnen abspringen. Was ihr sonst noch, verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer