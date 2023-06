Diablo 4: 3 starke Endgame-Builds für jede Klasse vorgestellt

Diablo 4: Die drei stärksten Endgame-Builds für jede Klasse – empfohlen von Experten

#1 Endgame-Builds für Zauberer: Das Lied von Blitz, Eis und Feuer

Elektropeitschen-Build

Eissplitter-Build

Feuerwand-Build

#2 Endgame-Builds für Barbaren: Wirbeln, Hämmern und Schlitzen

Wirbelwind-Build

Hammer-Build

Zerfleischen-Build

#3 Endgame-Builds für Druiden: Großer, böser… Bär oder Wolf?

Pulverisieren-Build

Werwolf-Tornado-Build

Zerfetzen-Build

#4 Endgame-Builds für Jäger: Für Fallen-Freunde und schießwütige Assassinen

Todesfallen-Build

Schraubklingen-Build

Durchschlagender Schuss-Build

#5 Endgame-Builds für Totenbeschwörer: Herr der Knochen oder Sensenmann höchstpersönlich?

Knochenspeer-Build

Knochengeist-Build

Schnitter-Build

Vor rund drei Wochen hat Blizzard die Höllenpforten geöffnet und seitdem heizen Millionen von Spielern weltweit der Dämonenschar mit ihren Barbaren, Zauberern, Druiden, Totenbeschwörern oder Jägern ordentlich ein. Seid auch ihr auf der Suche nach den stärkstenvon, seid ihr bei uns genau richtig.Im Folgenden stellen wir euch gleich drei verschiedene Spielweisen für die fünf unterschiedlichen Klassen vor. Auf dem aktuellengibt es dabei sowohl unter ihnen als auch bei der Wahl des jeweiligen Builds zwar durchaus ein paar Unterschiede, gut spielbar sind allerdings alle der von uns vorgestellten.Damit wir euch auch bloß keine Lügenmärchen erzählen, berufen wir uns bei den von uns vorgestellten Builds für das Endgame auf die aktuellevon maxroll.gg . Jene wird regelmäßig aktualisiert und bezieht sich bei ihrer Einordnung, die in verschiedene Ränge zwischenunderfolgt, sowohl auf Tests als auch auf komplexes Theorycrafting, welches von Experten wieoder, betrieben wird.Die Tier-List dient dabei, wie bereits erwähnt, lediglich als grobe Orientierung, umspannt sie doch wirklich alle Endgame-Aktivitäten, die Diablo 4 zu bieten hat. Keineswegs bedeutet das, dass ihr gezwungen seid, einen Build aus dem S-Tier-Segment auszuwählen, nur um in Sanktuario voranzukommen. Klar, eben jene erleichtern euch euren Weg zur Maximalstufe, aber um euren Spielspaß nicht zu trüben, solltet ihr euch für einen Stil entscheiden, der auch wirklich zu euch passt. Außerdem kann ein Build, der besonders schnell die Albtraum-Dungeons bewältigt, schwächer sein, wenn es um das bloße Killen von übermächtigen Bossen geht.Dennoch: Ein Blick auf, die euch die Diablo 4-Experten von maxroll.gg ans Herz liegen, kann nie schaden. Selbst die erfahrensten Spieler lassen sich immer wieder gerne von ihren Mitstreitern im Kampf gegen Lilith und Co. inspirieren und ziehen frische Erkenntnisse in ihre Überlegungen mit ein, um ihren Charakter stetig zu verbessern. Wollt auch ihr euren Helden optimieren, empfehlen wir euch also, euch die folgenden Builds einmal näher anzusehen.Die Zauberer zählen zu den beliebtesten Klassen von Diablo 4, sind sie doch in einer großen Anzahl in den Dungeons und der offenen Welt Sanktuarios anzutreffen. Die drei stärksten Builds, die ihr mit eurem Sorcerer maxroll.gg zufolge spielen könnt, gehören allesamt dem A-Tier an. Sie eignen sich also gleichermaßen optimal, um im Endgame voranzuschreiten und ihr habt die Qual der Wahl, auf welches der drei Elemente ihr am liebsten zurückgreift, um es mit euren Gegnern aufzunehmen:Ein Nahkampf-Build, mit dem ihr Feinde mit der mächtigen Elektropeitsche ordentlich durchbrutzelt. Dabei greift ihr auf ein Arsenal aus Schock-Zaubern und schützenden Defensiv-Skills zurück.Wer lieber aus sicherer Entfernung mit Eissplittern um sich wirft, dem dürfte der zweite von uns vorgestellte Build mehr liegen. Jener eignet sich nicht nur im Einzelspiel, sondern auch, wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid.Zu guter Letzt könnt ihr der Höllenhorde mit der Feuerwand auch ordentlich einheizen. Der Build gilt als einer der simpleren, die Diablo 4 für den Zauberer im Angebot an, ist aber von einem guten Positioning abhängiger als die anderen beiden.Auch der Barbar zählt seit langer Zeit zu den Fan-Favoriten, was die Klassen von Diablo 4 betrifft. Kein Wunder, macht es doch einfach nur Spaß, in riesige Gegnermassen zu hüpfen, einen Kampfschrei loszulassen und draufzuprügeln, was das Zeug hält. Die besten Builds des Barbaren zählen mit ihrer Einstufung zwischen den Rängen S und A zu den derzeit stärksten, die es im Spiel gibt und das obwohl sie bereits Blizzards Nerf-Keule zu spüren bekommen haben.Der Wirbelwind-Barbar zählt zu den Klassikern der Diablo-Reihe, was einerseits daran liegen dürfte, dass er seit jeher unheimlich stark ist, was das schnelle Niedermähen großer Gegnergruppen anbelangt. Auch in puncto Spielspaß braucht er sich nicht verstecken, denn das Stichwort lautet ganz einfach „Spin to Win“. Maxroll.gg empfiehlt folgende Verteilung eurer Talentpunkte:Mit dem Hammer der Ahnen, auch Hammer of the Ancients oder kurz HotA genannt, kann der Barbar vor allem im Gruppenspiel überzeugen. Ihr verursacht nicht nur hohen Schaden, sondern könnt es auch gleichzeitig mit vielen Gegnern aufnehmen, die ihr mit euren Schlachtrufen an euch bindet.Wollt ihr einen wahren Boss-Killer, der die mächtigsten Widersacher, die ihr in Diablo 4 finden könnt, im Handumdrehen niederstreckt? Probiert doch einmal den Zerfleischen-Barbaren aus, der mit seinem hohen Blutungsschaden vor allem auf ein einzelnes Target ordentlich austeilt,Die sonst so friedfertigen Druiden, die sich wohl am liebsten in Einklang mit der Natur aus allem Kampfgeschehen zurückziehen würden, brauchen sich keineswegs verstecken, wenn es um die Rettung der Menschheit und das Austreiben der dämonischen Brut geht. Hierbei habt ihr die Wahl, ob ihr als wahnsinniger Werwolf mit Tornados um euch schmeißt, ihr euch auf euren brachialen Bären-Body verlasst oder ihr doch lieber mit Giften und Krankheiten für einen schleichenden Tod eurer Feinde sorgt.Der sogenannte Pulverize-Druid zählt seit der Beta von Diablo 4 zu den stärksten Builds, genießt ihr doch eine äußerst solide Mischung aus Zähigkeit und Schaden, den ihr selbst verursacht. In eurer mächtigen Werbär-Gestalt springt ihr von Gegnerschar zu Gegnerschar und zermalmt Feinde mit euren Klauen, während ihr selbst extrem wenig Lebenspunkte verliert. Geht euch die Gesundheit doch einmal aus, entkommt ihr kritischen Situationen aufgrund eurer ausgeprägten Bewegungsfreiheit.Wer es etwas entspannter in Diablo 4 angehen möchte, der dürfte mit dem sogenannten Werwolf-Tornado-Druiden-Build glücklich werden. Wie der Name schon verrät, setzt ihr dank eurer Beschwörungskünste auf verheerende Wirbelstürme, während ihr selbst im Werwolfspelz durch die dunklen Gänge hetzt. Viele verschiedene Knöpfe drückt ihr dabei aber nicht.Ebenfalls bereits aus der Beta bekannt, basiert auch der Zerfetzen-Druide auf der Werwolf-Gestalt. In jener setzt ihr euren Gegnern mit Giften und Krankheiten immer wieder zu und sorgt dafür, dass sie sich immer weiter ausbreiten. Dem B-Tier angehörig, ist er ganz grundlegend allerdings etwas schwächer, als die beiden vorangenannten S-Tier-Spielweisen.Die Jäger-Klasse ist insbesondere deshalb spannend, weil sie auf eine gesunde Mischung aus Nah- und Fernkampfattacken setzt, während ihr euren Gegnern auch noch Fallen stellt und sie daran hindert, eure Lebenspunkte anzukratzen. Trotzdem seid ihr als Jäger vergleichsweise fragil, was eine aufmerksame Spielweise erfordert. Mit den drei folgenden Endgame-Builds dürftet ihr allerdings weniger Schwierigkeiten haben:Als sogenannter Trapper, wie es ihn auch in anderen ARPGs wiezu finden gibt, hindert ihr eure Gegner permanent daran, zu euch vorzudringend, bevor ihr sie in rauen Mengen auf einen Schlag auslöscht. Dank der vielen Crowd Control-Möglichkeiten eignet sich der Trapper sogar für das Gruppenspiel.Als einer der stärksten Endgame-Builds in Diablo 4 überhaupt ist der Schraubklingen-Jäger für seinen extremen Schaden, den er mit seinen Dolchen verursacht, bekannt. Ihr rauscht nur so durch die Dungeons und hinterlasst einen blutigen Weg aus Dämonenkadavern.Während sowohl der Todesfallen- als auch der Schraubklingen-Build immer nah an der feindlichen Linie oder gar hinter ihr kämpfen, setzt der Durchschlagende Schuss-Jäger auf den Kampf aus der sicheren Entfernung. Hierbei bedient er sich eines Bogens, mit dem ihr eine Schneise der Verwüstung hinterlasst, wo auch immer ihr gerade hinzielt. Nicht so anspruchsvoll wie die anderen beiden Spielstile, eignet er sich für vor allem für Einsteiger.Nachdem der Necromancer die wohl mächtigste Klasse der Beta-Phase von Diablo 4 symbolisierte, ging es seinem hohen Schadenspotenzial erst einmal an den Kragen. Mittlerweile hat sich die Balance gut eingependelt, doch noch immer können vor allem zwei Builds des Totenbeschwörers besonders übereugen. Beide setzen auf eure knüppelharten Knochen-Künste, wohingegen sich der dritte von uns vorgestellte Build lieber auf seine scharfe Sense verlässt.Vor allem in Gruppen gerne gesehen, kann der Knochenspeer-Totenbeschwörer seine Feinde im Handumdrehen den Verwundungs-Effekt zufügen, womit ihr den eingehenden Schaden noch einmal steigert. Ihr verzichtet auf eure sonst so treuen Skelette oder Golems, sondern schlagt euch ganz allein durch die Hölle.Der zweite Knochen-Build setzt auf den gleichnamigen Begleiter, der mit ordentlich kritischer Trefferwertung die meisten Feinde mit nur einem einzigen Angriff auslöschen dürfte. Dabei eignet sich der Spielstil vor allem, wenn ihr solo unterwegs seid, während der zuvor vorgestellte Knochenspeer-Build im Gruppenspiel mehr glänzen kann.Etwas komplizierter zu spielen als die Knochen-Builds, könnt ihr mit dem Schnitter-Totenbeschwörer vor allem im Nahkampf so richtig Spaß haben. Ihr zieht mächtige Höllenhorden auf einen Fleck, um sie anschließend im Stil eines echten Sensenmannes mit eurer riesigen, um euch tanzenden Klinge einen Kopf kürzer zu machen.Nachdem ihr die besten Endgame-Builds für jede Klasse von Diablo 4 nun kennt, dürftet ihr bestens für den mühsamen Grind zur Maximalstufe gerüstet sein. Doch dabei helfen euch nicht nur die stärksten Spielstile weiter: Wir verraten euch, welcheeignen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer