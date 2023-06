Diablo 4: Sinnvolle Übersicht verrät, wo ihr die 6 seltensten Items des Spiels findet

Diablo 4: Die sechs seltensten Items des Spiels im Überblick

Der Großvater – Einzigartiges Zweihandschwert

– Einzigartiges Zweihandschwert Verhängnisbringer – Einzigartiges Schwert

– Einzigartiges Schwert Andariels Antlitz – Einzigartiger Kopfschutz

– Einzigartiger Kopfschutz Harlekinskrone – Einzigartiger Kopfschutz

– Einzigartiger Kopfschutz Geschmolzenes Herz von Selig – Einzigartiges Amulett

– Einzigartiges Amulett Ring der sternenlosen Himmel – Einzigartiger Ring





Hello! I wanted to clear up some details on the rarest Unique items in Diablo 4.



1. They can drop from level 85+ enemies

2. You get them anywhere you can get a regular Unique, and they always drop at 820 ipower

3. We currently have 6 of them in the game

4. They're realllly rare! pic.twitter.com/pVVj5DTEaU



— Adam Jackson (@AZJackson85) June 24, 2023

Cheat Sheet hilft euch bei der Suche nach den seltensten Schätzen von Diablo 4

Einmal im Endgame vonangekommen, dreht sich fast alles nur noch um passende, die unseren eigenen Charakter immer mächtiger werden lassen. Ein paar besonders seltene unter ihnen haben sich im Spiel versteckt, doch mit einer cleverenfindet ihr auch jene ohne Probleme.Insgesamtzählen zu den seltensten Gegenständen, die das Spiel überhaupt zu bieten hat. Welche das genau sind und wie ihr sie aufspüren könnt, erfahrt ihr im Folgenden.Fangen wir erst einmal damit an, um welche sechs sagenumwobenen und vor allem seltenen Items es überhaupt geht. Dabei handelt es sich um ganz bestimmte Uniques – die legendären Gegenstände in Diablo 4, von denen euch auf eurem Weg auf Level 100 schon selbst einige untergekommen sein dürften. Doch die folgenden sechs stellen eine Ausnahme dar, sowohl was Seltenheit als auch die Voraussetzungen betrifft, um sie zu finden:Um an die sechs besonders raren Gegenstände zu gelangen, erklärt Blizzards Lead Class Designer für Diablo IV, Adam Jackson, über Twitter höchstpersönlich, welchezunächst erfüllt sein müssen und wie es um den Fund eines solch begehrten Items bestellt ist:So heißt es beispielsweise, dass nur Gegner deroder höher die sechs seltenen Stücke fallen lassen. Finden könnt ihr sie aber überall, wo es auch andere Uniques zu holen gibt, wobei sie immer mit einervon mindestensdroppen. In dem Post bekommt ihr außerdem noch einmal einen Blick auf diedie sie euch gewähren.Na, auch angefixt von den besonders raren Gegenständen? Verständlich, wer würde nicht gerne mit dem mächtigen Großvater in die Schlacht gegen die Höllenhorde ziehen? Damit ihr nicht schon an Orientierungslosigkeit bei der Suche scheitert, hilft euch ein äußerst sinnvollesvon Reddit-Nutzer c0z3nPapi weiter:Mit der hilfreichen Übersicht habt ihr stets im Blick, welche Areale ihr beim Farmen der sechs begehrten Items abklappern müsst. Zwei von ihnen droppen derweil sogar in alleneignen. Damit euer Charakter auch wirklich gut durch das Game kommt, benötigt ihr die Gegenstände jedoch nicht zwangsweise. Dabei hilft euch einer derwesentlich mehr.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer