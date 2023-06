Diablo 4: Patch 1.0.3 - Buffs für alle Klassen, erhöhte EP-Raten & mehr

Diablo 4: Patch 1.0.3 – das verbirgt sich hinter dem großen Update vor Season 1

Mit einem großennoch vor dem Start der ersten Season legt Blizzard erneut Hand anan. Dabei hatneben Buffs für wirklich jede Klasse auch noch die eine oder andere erfreuliche Neuerung zu bieten.So zielt der Patch auf einige Quality-of-Life-Verbesserungen ab, ebenso sollen Bugs gefixt werden und Änderungen an Aktivitäten wie den Albtraum-Dungeons vorgenommen werden. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.Damit ihr bei all den ausführlichen Patchnotes, die Entwickler Blizzard wie immer über die hauseigene Website bekanntgegeben hat , nicht den Überblick verliert, wollen wir euch nachfolgend eine gute Orientierung über die signifikantesten Neuerungen, die Patch 1.0.3 für Diablo 4 mit sich bringt, geben. Dabei unterteilen wir in drei gröbere Oberkategorien:Beginnen wir also einmal mit den Balance-Anpassungen, die für alle fünf Klassen von Diablo 4 vorgenommen wurden:Völlig gleich, ob ihr dem Ruf der Natur folgt und euch als mächtiger Druide durch Sanktuario schlagt, ihr viel lieber als Barbar auf ein Arsenal aus verschiedenen Waffen beim Niedermetzeln der Höllenbrut zurückgreift, oder als Zauberer mit Blitzen und Eislanzen um euch schmeißt: Mit dem neuen Update, welches vergangene Nacht auf die Server von Diablo 4 gespielt wurde, verursacht ihr nun mit jeder Klasse mehr Schaden.Dies liegt an der von Blizzard vorgenommenen Stärkung ihrer Basis-Skills, womit die Entwickler gewährleisten wollen, dass nicht nur nahezu alle Builds auch spielbar sind, sondern obendrein auch noch Spaß machen sollen. Zwar werden sich auch weiterhin ein oder zwei. Dennoch: Dank der Buffs könnt ihr vor allem beim Leveln wesentlich schneller vorankommen und seid nicht länger von einer, besonders gut funktionierenden, Spielweise abhängig.Die Buffs werdet ihr – je nach Klasse – mal mehr mal weniger stark zu spüren bekommen. Neben der Erhöhung der Schadenswerte von Basis-Skills wurde auch an einigen Cooldowns Hand angelegt. Viele Skills haben nun eine geringere Abklingzeit, was ganz allgemein ein besseres Spielgefühl bieten soll.Mit Patch 1.0.3 erhaltet ihr nun mehr Erfahrungspunkte für den Abschluss. Doch auch für das gängige Niedermähen von Gegnergruppen soll es mehr EP geben. Öffnet ihr die Truhen der Helltide-Events, so profitiert ihr auch hier von der gesteigerten EP-Rate.Apropos Helltides: Tötet ihr die über die Karte verteilten Bosse, so winken fortan an sogar noch bessere Belohnungen in Form von stärkerem Loot für euren Charakter. Besonders cool: Ihr könnt künftig direkt über die Map zu den Albtraum-Dungeons reisen, um kostbare Zeit in Diablo 4 zu sparen.Zu guter Letzt wurde noch eine Vielzahl an nervigen Bugs ausgebügelt. Insgesamt über 60 Fixes verspricht das Update und welche Fehler dies genau betrifft, entnehmt ihr am besten den offiziellen Patchnotes, die wir weiter oben für euch verlinkt haben.Hierbei wurde kaum ein Spielbereich von den Entwicklern übersehen, so dass wir uns künftig auf ein wesentlich fehlerfreieres Spielerlebnis einstellen können dürften. Erst kürzlich versprach Blizzard darüber hinaus, an einem hilfreichen Feature zu arbeiten, welchessoll.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer