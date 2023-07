Diablo 4: 3 Dinge, für die ihr euer Gold nicht verschwenden solltet, vorgestellt

Diablo 4: 3 Goldfresser im Überblick – Hier lohnt sich die Investition nicht

#1 Neue Pferde kaufen

#2 Suboptimale Ausrüstung aufwerten

#3 Alle Edelsteine leveln

gilt inals Ressource, die ihr über den gesamten Lauf des Spiels hinweg sammelt. Dies beflügelt den Trugschluss, dass ihr die kostbare Währung als etwas abstempeln könnt, was sich sowieso nebenbei und ganz wie von selbst farmt.Im Gegenteil: Seid ihr erst einmal dazu gezwungen, euren Goldvorrat anzukratzen, kann es ganz schnell gehen. Oftmals nutzt ihr die wertvollen Dublonen nämlich in derartig rauen Mengen, dass euer virtuelles Portemonnaie in Windeseile aus dem letzten Loch pfeift. Aus diesem Grund verraten wir euch im Folgenden, welchenihr in Diablo 4 tunlichst aus dem Weg gehen solltet.Zugegeben: Manchmal müsst ihr euch in Diablo 4, ähnlich wie im echten Leben, auch einfach mal etwas gönnen. Die kleinen (oder großen) Goldfresser des Spiels können euch euren steinigen Weg zur Maximalstufe für kurze Zeit erleichtern und manchmal macht es einfach Spaß, mit ein paar Münzen um euer Glück zu spielen.Doch wer langfristig plant und keine Lust auf unnötige Ressourcenverschwendung hat, der kann sich einen ganzen Batzen an Gold sparen. So häuft ihr schon auf dem Weg ins Endgame eine beträchtliche Summe an, die euch im späteren Verlauf des Spiels gehörig weiterhelfen dürfte. Folglich stellen wir euch drei Fehlinvestitionen vor, die es zu vermeiden gilt, wenn ihr irgendwann einmal zu den wohlhabenderen Spielern in Diablo 4 gehören wollt.Mit einem Preis von satten, dürfte euch bereits aufgefallen sein, dass die verschiedenenin Diablo 4 nicht gerade günstig daherkommen. Habt ihr euch erfolgreich durch die ersten Level und Akte geschlagen, bekommt ihr jedoch einen wiehernden Begleiter gratis – und dabei sollte es bleiben, wenn ihr Wert auf euren Kontostand legt.Gehört ihr nicht gerade zu den Spielern, deren größte Leidenschaft dasist, besteht keine Notwendigkeit darin, seinen Stall in Diablo 4 weiter zu füllen. Lediglich aufEbene erzielt ihr mit einem neuen Pferd einen Unterschied, ansonsten sind die gehuften Wegbegleiter eher als luxuriöse Spielerei anzusehen.Habt ihr genau die Werte auf euren, die ihr haben wollt, kann das Aufwerten eures Gears ein entscheidender Vorteil sein. So stellt ihr mitunter sicher, dass der Zahn der Zeit nicht zu sehr an euren Items nagt und ihr sie auch auf späteren Levelstufen noch verwenden könnt. Anders sieht das bei Ausrüstung aus, die nicht unbedingt die besten Rolls mitbringt.Vor allem, wenn ihr eure Gegenstände nachaufrüstet, wird dies ganz schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit. Wollt ihr nicht als armer Bettler durch Sanktuario streifen, empfehlen wir euch daher, euren Charakter so lange mit frisch gefundener Rüstung auszustatten, bis ihr dasPuzzlestück, bei dem sich die Aufwertung auch wirklich lohnt, gefunden habt. Andernfalls lauft ihr Gefahr, euer ganzes Gold immer wieder in suboptimale Ausrüstung zu stecken, obwohl bereits an der nächsten Dungeon-Abzweigung ein besserer Gegenstand wartet.Nicht nur, dass die fünf Klassen von Diablo 4 allebenötigen, auch bei den einzelnen Builds gibt es Unterschiede, welche Gems ihr letzten Endes verwendet. Doch eins ist gewiss: Jeden Edelstein benötigt wirklich keine Klasse. Aus diesem Grund ist es ratsam, jene von ihnen, deren Werte nichts mit eurem Build zu tun haben, auch nicht aufzuwerten.Dasvon Edelsteinen wird – auf größere Mengen gesehen – so richtig teuer, vor allem denn, wenn ihr sie alle auf einen Schlag upgraden wollt. Die Kosten können sich dabei spielend leicht in die Millionenhöhe bewegen, obwohl die Edelsteine für euren Charakter womöglich völligsind. Aber selbst, wenn ihr von ihren Werten überzeugt seid: An einem Punkt im Spiel werdet ihrfür jeden Slot eurer Ausrüstung zur Verfügung haben. Lasst die bislang nicht benötigten, funkelnden Steinchen lieber einfach in euremliegen und wartet, bis ihr sie einmal wirklich benötigt.Wollt ihrebenfalls einige spannende Tipps für euch parat. Außerdem verraten wir euch, welchekonnten.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer